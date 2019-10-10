ВЛАДИМИР, 10 окт – РИА Новости. Итоги конкурса на самую красивую деревню подвели во Владимирской области; Гран-при и премию в 150 тысяч рублей жюри присудило селу Усолье Камешковского района, сообщает пресс-служба Законодательного собрания области.

Конкурс, инициированный депутатами, за пять лет существования приобрел популярность: в этом году за звание самой красивой боролось 97 владимирских деревень.

Окончательную оценку претендентам на главный приз выставляли представители оргкомитета, выезжавшие на место. Параллельно шло народное голосование в интернете.

В этом году больше всех голосов в интернете набрали село Кистыш Суздальского района (в категории до 150 жителей), село Пировы Городищи под Вязниками (в категории до одной тысячи жителей) и Меленковское Илькино (до 3,5 тысяч жителей), говорится в сообщении.

Денежные поощрения получили и другие победители конкурса - обладатели дипломов 1-й, 2-й и 3-й степени. На церемонии награждения были вручены и индивидуальные призы - за самое красивое подворье, самую веселую частушку и другие.

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Во Владимирской области определили самую красивую деревню © Фото : пресс-служба Законодательного Собрания

Как подчеркнул на церемонии председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев, все принявшие участие в конкурсе - уже победители, поскольку их родная деревня благодаря общим усилиям стала лучше, а соседи - ближе и роднее друг другу.