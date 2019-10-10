Во Владимирской области определили самую красивую деревню

ВЛАДИМИР, 10 окт – РИА Новости. Итоги конкурса на самую красивую деревню подвели во Владимирской области; Гран-при и премию в 150 тысяч рублей жюри присудило селу Усолье Камешковского района, сообщает пресс-служба Законодательного собрания области.
Конкурс, инициированный депутатами, за пять лет существования приобрел популярность: в этом году за звание самой красивой боролось 97 владимирских деревень.
Окончательную оценку претендентам на главный приз выставляли представители оргкомитета, выезжавшие на место. Параллельно шло народное голосование в интернете.
В этом году больше всех голосов в интернете набрали село Кистыш Суздальского района (в категории до 150 жителей), село Пировы Городищи под Вязниками (в категории до одной тысячи жителей) и Меленковское Илькино (до 3,5 тысяч жителей), говорится в сообщении.
Денежные поощрения получили и другие победители конкурса - обладатели дипломов 1-й, 2-й и 3-й степени. На церемонии награждения были вручены и индивидуальные призы - за самое красивое подворье, самую веселую частушку и другие.
© Фото : пресс-служба Законодательного СобранияВо Владимирской области определили самую красивую деревню
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания
Как подчеркнул на церемонии председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев, все принявшие участие в конкурсе - уже победители, поскольку их родная деревня благодаря общим усилиям стала лучше, а соседи - ближе и роднее друг другу.
"Конкурс помог вспомнить и возродить исконный русский уклад, когда в деревнях люди жили, что называется, одной семьей - вместе работали, вместе отмечали праздники и всегда приходили друг другу на выручку. Деревня – душа России. Жители сел и деревень - это подлинные хранители культурного кода и традиций российского народа, - привели в пресс-службе слова Киселева.