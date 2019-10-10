ПСБ запустил кредитный чат-бот для МСБ, облегчающий оформление кредита

Вывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве

СОЧИ, 10 окт - РИА Новости, Юлия Чичерина. ПСБ запустил чат-бот, который поможет малому и среднему бизнесу без обращения в офис банка оформить кредит, сообщил старший вице-президент- директор дирекции среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощёкин.

"Запущенный кредитный чат-бот ПСБ является первым подобным решением на рынке банковских услуг России. Благодаря онлайн-сервису клиенту не надо обращаться в офис банка, кредит будет доступен в среднем через восемь часов после обращения в банк с помощью мобильного мессенджера", - сказал Чернощёкин, выступая на проходящем в Сочи форуме инновационных технологий FINOPOLIS-2019.

Внедрение чат-бота, по мнению Чернощёкина, является своевременным и востребованным предложением на рынке банковских услуг.

"Глобально сейчас происходит революция сектора кредитования малого и среднего бизнеса, и это связано с ускорением принятия банками решения о выдаче кредита",- сказал Чернощекин.

По его словам, многие банковские структуры перестают запрашивать документы и начинают принимать решения на основании общедоступных данных, черпая их из публичных баз, из транзакционной активности и для малого бизнеса процесс принятия решения сильно упрощается.

"Наши клиенты активно пользуются мобильными мессенджерами. Для нас они являются наиболее оптимальным каналом продаж. Считаю, что это предложение станет особо привлекательным и востребованным для малого и среднего бизнеса, которому не придется тратить время на приезд в банк и оформление документов", - отметил Чернощекин.