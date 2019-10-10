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РИА Новости

ПСБ запустил кредитный чат-бот для МСБ, облегчающий оформление кредита

17:05 10.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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СОЧИ, 10 окт - РИА Новости, Юлия Чичерина. ПСБ запустил чат-бот, который поможет малому и среднему бизнесу без обращения в офис банка оформить кредит, сообщил старший вице-президент- директор дирекции среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощёкин.

"Запущенный кредитный чат-бот ПСБ является первым подобным решением на рынке банковских услуг России. Благодаря онлайн-сервису клиенту не надо обращаться в офис банка, кредит будет доступен в среднем через восемь часов после обращения в банк с помощью мобильного мессенджера", - сказал Чернощёкин, выступая на проходящем в Сочи форуме инновационных технологий FINOPOLIS-2019.

Внедрение чат-бота, по мнению Чернощёкина, является своевременным и востребованным предложением на рынке банковских услуг.
"Глобально сейчас происходит революция сектора кредитования малого и среднего бизнеса, и это связано с ускорением принятия банками решения о выдаче кредита",- сказал Чернощекин.
По его словам, многие банковские структуры перестают запрашивать документы и начинают принимать решения на основании общедоступных данных, черпая их из публичных баз, из транзакционной активности и для малого бизнеса процесс принятия решения сильно упрощается.
Отделение Промсвязьбанка в Москве
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"Наши клиенты активно пользуются мобильными мессенджерами. Для нас они являются наиболее оптимальным каналом продаж. Считаю, что это предложение станет особо привлекательным и востребованным для малого и среднего бизнеса, которому не придется тратить время на приезд в банк и оформление документов", - отметил Чернощекин.
FINOPOLIS — крупнейшая в стране площадка для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе. Ключевыми темами форума 2019 года стали цифровые технологии, быстрые платежи, применение биометрии в финансовом секторе, возможности применения финансовых технологий в ритейле, а также профессиональные стандарты в области финтеха.
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