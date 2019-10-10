В Перми загорелся подвал здания на стадионе

ПЕРМЬ, 10 окт - РИА Новости. Пожар охватил подвал здания, расположенного на стадионе "Динамо" в центре Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по краю.

По данным спасателей, в 17.55 (15.55 мск) на пульт дежурного поступило сообщение о том, что по улице Краснова, 1, где расположен городской стадион "Динамо", произошло возгорание.

"По прибытии к месту вызова пожарных подразделений горение происходило в подвале отдельно стоящего здания", - сообщили в управлении.

В ведомстве уточнили, что в результате ЧП погибших и пострадавших нет. "Пожар в настоящее время локализован, угрозы населению нет", - добавили в МЧС.