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РИА Новости

В Перми загорелся подвал здания на стадионе

17:05 10.10.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 10 окт - РИА Новости. Пожар охватил подвал здания, расположенного на стадионе "Динамо" в центре Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по краю.
По данным спасателей, в 17.55 (15.55 мск) на пульт дежурного поступило сообщение о том, что по улице Краснова, 1, где расположен городской стадион "Динамо", произошло возгорание.
"По прибытии к месту вызова пожарных подразделений горение происходило в подвале отдельно стоящего здания", - сообщили в управлении.
В ведомстве уточнили, что в результате ЧП погибших и пострадавших нет. "Пожар в настоящее время локализован, угрозы населению нет", - добавили в МЧС.
Согласно данным открытых источников, стадион "Динамо" расположен в Свердловском районе Перми, имеет трибуны на 3 тысячи мест, оборудован футбольным полем, беговыми дорожками, различными спортивными площадками и подтрибунными помещениями.
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