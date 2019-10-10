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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Первый поезд с мукой из России в рамках "аграрного экспресса" прибыл в КНР

17:02 10.10.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМучной склад
Мучной склад
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Первый поезд из России в рамках "аграрного экспресса" с почти тысячей тонн муки "Рязаночка" высшего сорта прибыл в среду в город Цзинань провинции Шаньдун.
Продукция ориентирована на розничные рынки - торговые центры и супермаркеты.
Состав отправился 20 сентября со станции Вольсино в Калуге, проследовал через Монголию и КПП Эрэн-Хото, прибыв на двадцатый день пути в Цзинань. Это первый специальный железнодорожный рейс Китая с импортируемой из России мукой в рамках соглашения о сотрудничестве "Аграрный Экспресс", достигнутого во время V Восточного экономического форума.
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Россия-Китай: ГлавноеЭкономика
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