Первый поезд с мукой из России в рамках "аграрного экспресса" прибыл в КНР

МОСКВА, 10 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Первый поезд из России в рамках "аграрного экспресса" с почти тысячей тонн муки "Рязаночка" высшего сорта прибыл в среду в город Цзинань провинции Шаньдун.
Продукция ориентирована на розничные рынки - торговые центры и супермаркеты.
Состав отправился 20 сентября со станции Вольсино в Калуге, проследовал через Монголию и КПП Эрэн-Хото, прибыв на двадцатый день пути в Цзинань. Это первый специальный железнодорожный рейс Китая с импортируемой из России мукой в рамках соглашения о сотрудничестве "Аграрный Экспресс", достигнутого во время V Восточного экономического форума.