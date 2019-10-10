Первый поезд с мукой из России в рамках "аграрного экспресса" прибыл в КНР

Состав отправился 20 сентября со станции Вольсино в Калуге, проследовал через Монголию и КПП Эрэн-Хото, прибыв на двадцатый день пути в Цзинань. Это первый специальный железнодорожный рейс Китая с импортируемой из России мукой в рамках соглашения о сотрудничестве "Аграрный Экспресс", достигнутого во время V Восточного экономического форума.