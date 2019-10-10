Суд оставил в СИЗО фигуранта дела о загрязнении нефти в "Дружбе"

САМАРА, 10 окт - РИА Новости. Самарский областной суд в четверг оставил в силе решение о продлении ареста экс-гендиректору ООО "Нефтеперевалка" Светлане Балабай, которая является фигурантом уголовного дела о загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Ранее Самарский районный суд продлил срок ареста Балабай до 30 января 2020 года. Это решение было обжаловано в облсуде.

"Решение районного суда оставлено без изменения", - сказала собеседница агентства.

Аферу вскрыли после апрельского международного скандала, когда в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России в Европу, попало загрязненное хлоридами сырье. Поставки пришлось прервать, с 1 июля они были полностью восстановлены.

Изначально в уголовном деле, возбужденном самарским управлением СК РФ, было шесть фигурантов. По мнению следствия, они украли нефть на сумму не менее 1 миллиона рублей и, чтобы скрыть хищение, этой весной влили в трубопровод "грязную" нефть с хлорсодержащими соединениями. Загрязненная нефть попала в магистральную трубопроводную систему, в результате чего восемь резервуаров парка "Лопатино" пришли в непригодное состояние.

Первыми фигурантами дела, помимо Балабай, стали замгендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев, замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, бывший гендиректор ООО "Самаратранснефть-Терминал", которое входит в ГК "Петронефть", Роман Ружечко и бывший владелец этой группы Роман Трушев. Все это частные компании, не входящие в структуру "Транснефти". Все шестеро фигурантов были арестованы, однако позже Баландин и Хуснутдинов были переведены под домашний арест.