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РИА Новости

Суд оставил в СИЗО фигуранта дела о загрязнении нефти в "Дружбе"

17:00 10.10.2019
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© РИА Новости / Егор ЕремовЕмкости для хранения нефти нефтепровода "Дружба"
Емкости для хранения нефти нефтепровода Дружба
© РИА Новости / Егор Еремов
Емкости для хранения нефти нефтепровода "Дружба" . Архивное фото
САМАРА, 10 окт - РИА Новости. Самарский областной суд в четверг оставил в силе решение о продлении ареста экс-гендиректору ООО "Нефтеперевалка" Светлане Балабай, которая является фигурантом уголовного дела о загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее Самарский районный суд продлил срок ареста Балабай до 30 января 2020 года. Это решение было обжаловано в облсуде.
"Решение районного суда оставлено без изменения", - сказала собеседница агентства.
Рабочий на приемной станции нефтепровода Дружба
23 сентября, 10:56РИА Новости
В Польше нелегальная врезка в нефтепровод "Дружба" привела к утечке нефти
Аферу вскрыли после апрельского международного скандала, когда в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России в Европу, попало загрязненное хлоридами сырье. Поставки пришлось прервать, с 1 июля они были полностью восстановлены.
Изначально в уголовном деле, возбужденном самарским управлением СК РФ, было шесть фигурантов. По мнению следствия, они украли нефть на сумму не менее 1 миллиона рублей и, чтобы скрыть хищение, этой весной влили в трубопровод "грязную" нефть с хлорсодержащими соединениями. Загрязненная нефть попала в магистральную трубопроводную систему, в результате чего восемь резервуаров парка "Лопатино" пришли в непригодное состояние.
Первыми фигурантами дела, помимо Балабай, стали замгендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев, замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, бывший гендиректор ООО "Самаратранснефть-Терминал", которое входит в ГК "Петронефть", Роман Ружечко и бывший владелец этой группы Роман Трушев. Все это частные компании, не входящие в структуру "Транснефти". Все шестеро фигурантов были арестованы, однако позже Баландин и Хуснутдинов были переведены под домашний арест.
Позже также стало известно об увеличении числа фигурантов дела до 13 человек: суд отправил под домашний арест четырех сотрудников "Транснефть-Дружбы", еще в отношении троих сотрудников линейной производственно-диспетчерской станции "Лопатино" (входит в структуру "Транснефть-Дружбы") была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
27 апреля, 08:00РИА Новости
Диверсия против "Дружбы": кто отравил нефть в трубопроводе
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