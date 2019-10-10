Минпросвещения призвало развивать детский отдых в Крыму

Первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович на сессии в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке

ЯЛТА, 10 окт – РИА Новости. Крым имеет все условия для того, чтобы быть одной из детских здравниц России, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович.

"Крым и дальше будет являться центром притяжения детей со всей страны, куда будут приезжать дети отдыхать не только в "Артек", но и в другие крымские лагеря, потому что климатические условия здесь позволяют увеличить детскую оздоровительную кампанию", - сказал Зенькович журналистам в рамках IV Всероссийского форума организаторов детского отдыха и оздоровления.

По его словам, в Крыму есть условия для отдыха в различное время года.

"Это будет мечта любого ребенка и любого родителя, чтобы за время, что ребенок учится в школе, он бы смог сюда приехать отдохнуть, посмотреть на Черное море, подышать воздухом морского побережья и насладиться культурным достоянием Крыма", - сказал замминистра.

При этом, по его словам, в Крыму есть много лагерей региональных, также частных, куда приезжают дети отдыхать.

"Основная проблема — это инфраструктура. Мы понимаем, что 20 лет, которые предшествовали воссоединению Крыма с Россией, никто не вкладывался в ее развитие, и, конечно, инфраструктуру надо развивать, приводить в соответствие с нынешними достаточно жесткими требованиями и нормами, которые предъявляются к безопасности детей, к защите их жизни и здоровью. Мы с оптимизмом смотрим на развитие инфраструктуры для детского отдыха в Крыму", - сказал Зенькович.