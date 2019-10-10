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РИА Новости
Туризм

Минпросвещения призвало развивать детский отдых в Крыму

16:59 10.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПервый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович на сессии в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
Первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович на сессии в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ЯЛТА, 10 окт – РИА Новости. Крым имеет все условия для того, чтобы быть одной из детских здравниц России, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович.
"Крым и дальше будет являться центром притяжения детей со всей страны, куда будут приезжать дети отдыхать не только в "Артек", но и в другие крымские лагеря, потому что климатические условия здесь позволяют увеличить детскую оздоровительную кампанию", - сказал Зенькович журналистам в рамках IV Всероссийского форума организаторов детского отдыха и оздоровления.
По его словам, в Крыму есть условия для отдыха в различное время года.
"Это будет мечта любого ребенка и любого родителя, чтобы за время, что ребенок учится в школе, он бы смог сюда приехать отдохнуть, посмотреть на Черное море, подышать воздухом морского побережья и насладиться культурным достоянием Крыма", - сказал замминистра.
При этом, по его словам, в Крыму есть много лагерей региональных, также частных, куда приезжают дети отдыхать.
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"Основная проблема — это инфраструктура. Мы понимаем, что 20 лет, которые предшествовали воссоединению Крыма с Россией, никто не вкладывался в ее развитие, и, конечно, инфраструктуру надо развивать, приводить в соответствие с нынешними достаточно жесткими требованиями и нормами, которые предъявляются к безопасности детей, к защите их жизни и здоровью. Мы с оптимизмом смотрим на развитие инфраструктуры для детского отдыха в Крыму", - сказал Зенькович.
IV Всероссийский форум организаторов детского отдыха и оздоровления проходит в "Ареке" 10-11 октября. В обсуждении принимают участие более тысячи делегатов, в числе которых руководители федеральных министерств и ведомств, представители региональных органов исполнительной власти и профессионалы сферы детского отдыха из различных субъектов РФ.
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