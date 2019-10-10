Трамп пригрозил Турции "сильным ударом" из-за военной операции в Сирии

ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Вашингтон внимательно следит за военной операцией Анкары в Сирии и готов "сильно ударить" по Турции, если она не будет "играть по правилам", заявил президент США Дональд Трамп.
"Я говорю, что сильно ударю по Турции финансово и путем санкций, если они не будут играть по правилам", — написал Трамп в Twitter.
По словам главы государства, он "разговаривает с обеими сторонами" конфликта.
"Источник мира"
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале на севере Сирии операции "Источник мира", направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*).
Турецкий лидер назвал три цели операции: обезопасить южную границу от террористов, защитить территориальную целостность Сирии и обеспечить возвращение сирийцев, которых страна "не может бесконечно содержать".
Такой шаг Анкары вызвал критику со стороны некоторых соседних стран, а также Евросоюза. Трамп, в свою очередь, заявил, что США не одобряют военную операцию Турции в Сирии и считают это "плохой идеей".
По последним данным Минобороны Турции, от ударов пострадал 181 объект курдских формирований. В Сирии сообщили о гибели восьми мирных жителей и 20 раненых.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Вчера, 17:32РИА НовостиНам не по пути