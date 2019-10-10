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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп пригрозил Турции "сильным ударом" из-за военной операции в Сирии

17:00 10.10.2019 (обновлено: 19:01 10.10.2019)
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© AFP 2019 / Bulent KilicБойцы Свободной Сирийской армии в районе Акчакале на турецко-сирийской границе
Бойцы Свободной Сирийской армии в районе Акчакале на турецко-сирийской границе
© AFP 2019 / Bulent Kilic
ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Вашингтон внимательно следит за военной операцией Анкары в Сирии и готов "сильно ударить" по Турции, если она не будет "играть по правилам", заявил президент США Дональд Трамп.

"Я говорю, что сильно ударю по Турции финансово и путем санкций, если они не будут играть по правилам", — написал Трамп в Twitter.

По словам главы государства, он "разговаривает с обеими сторонами" конфликта.

"Источник мира"

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале на севере Сирии операции "Источник мира", направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*).
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Такой шаг Анкары вызвал критику со стороны некоторых соседних стран, а также Евросоюза. Трамп, в свою очередь, заявил, что США не одобряют военную операцию Турции в Сирии и считают это "плохой идеей".
По последним данным Минобороны Турции, от ударов пострадал 181 объект курдских формирований. В Сирии сообщили о гибели восьми мирных жителей и 20 раненых.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииДональд ТрампТурцияСШАВ мире
Популярные комментарии
Вопрос, каким правилам? Правилам США? Тоесть ни кто у себя на заднем дворе и пукнуть не может без США. Точнее США уже там "отложили" что могли, только им можно там "откладывать". Все очень у них "равноправно" с друзьями и партнерами.
10 октября, 17:21
Alexandr Alex
183001220
правила сша- бомбить только мирное население,а главарей террористов не трогать,а еще лучше-эвакуировать их.
10 октября, 18:49
Сан Саныч
16110627
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