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РИА Новости
Культура

В Сети опубликовали трейлер мультфильма "Вперед" от Pixar

18:16 10.10.2019 (обновлено: 18:28 10.10.2019)
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер анимационного фильма студии Pixar о жизни сказочных существ: эльфов, троллей и кентавров.
Действие фильма происходит в сказочном мире, в котором однажды исчезла вся магия. Теперь эльфы, тролли, кентавры и другие живут обычной жизнью, как люди. Два брата-эльфа отправляются в путешествие, чтобы узнать, осталось ли в их сказочном мире немного волшебства.
Главных героев в мультфильме озвучили Том Холланд ("Человек-паук: Вдали от дома") и Крис Пратт ("Стражи галактики").
Кадр из мультфильма Холодное сердце 2
12 июня, 05:10Культура
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Режиссер — Дэн Скэнлон ("Университет монстров", "Тачки").
Выход картины запланирован на март 2020 года.
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КультураТом ХолландКино и сериалыНовости культурыPixarYouTube
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