В Сети опубликовали трейлер мультфильма "Вперед" от Pixar

Действие фильма происходит в сказочном мире, в котором однажды исчезла вся магия. Теперь эльфы, тролли, кентавры и другие живут обычной жизнью, как люди. Два брата-эльфа отправляются в путешествие, чтобы узнать, осталось ли в их сказочном мире немного волшебства.