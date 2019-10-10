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РИА Новости
Война в Сирии

SDF заявили о гибели девяти жителей Рас Эль-Айна от ударов турецких военных

16:56 10.10.2019 (обновлено: 17:13 10.10.2019)
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© SputnikСитуация на границе Турции и Сирии
Ситуация на границе Турции и Сирии
© Sputnik
Ситуация на границе Турции и Сирии
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Девять мирных жителей погибли при ударах авиации и обстрелах артиллерии Турции в сирийском пограничном городе Рас эль-Айн, сообщает пресс-служба "Сирийских демократических сил" (SDF).
Ранее пресс-служба SDF сообщила, что пять мирных жителей погибли, десятки пострадали в результате обстрелов приграничных районов в Сирии со стороны Турции.

"Продолжаются авиаудары и артобстрелы Турции в Серекание (второе название "Рас эль-Айн" - ред.). Сегодня (в четверг - Прим. ред.) к настоящему моменту погибли девять мирных жителей", - говорится в сообщении SDF в Twitter.

Между тем, центральный комитет Курдской демократической прогрессивной партии в Сирии сообщил, что десятки людей погибли, сотни получили ранения в результате операции Турции на северо-востоке Сирии 9 октября.
Турецкие военные на границе с Сирией
9 октября, 17:22РИА Новости
Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Опубликовано видео ударов турецких войск на севере Сирии
9 октября, 21:00РИА Новости
Опубликовано видео ударов турецких войск по северу Сирии
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