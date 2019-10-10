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РИА Новости

Москалькова объяснила необходимость введения моратория на смертную казнь

16:56 10.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Временный запрет на смертную казнь необходим для развития общества с точки зрения права и демократии, он дает возможность заключенным отстаивать свою правоту в случае несправедливого приговора, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Всемирный день борьбы со смертной казнью отмечается 10 октября. Дата была закреплена в 2003 году коалицией по запрету высшей меры наказания. Их главная цель – сокращение количества смертных приговоров.
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"В Российской Федерации действует мораторий на смертную казнь, и, на мой взгляд, это является необходимым условием развития любого общества в духе права и демократии. Смертная казнь лишает человека возможности оспорить несправедливый приговор и добиться правды и справедливости. Лишив человека жизни, органы власти уже не могут исправить судебную ошибку. А от ошибок в этом мире никто не застрахован", - пишет Москалькова в своем официальном аккаунте в Instagram.
Омбудсмен подчеркнула, что пожизненное заключение можно считать достойной альтернативой этой "архаичной" мере наказания.
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Татьяна МоскальковаРоссияОбщество
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