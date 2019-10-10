Москалькова объяснила необходимость введения моратория на смертную казнь

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Временный запрет на смертную казнь необходим для развития общества с точки зрения права и демократии, он дает возможность заключенным отстаивать свою правоту в случае несправедливого приговора, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Всемирный день борьбы со смертной казнью отмечается 10 октября. Дата была закреплена в 2003 году коалицией по запрету высшей меры наказания. Их главная цель – сокращение количества смертных приговоров.

"В Российской Федерации действует мораторий на смертную казнь, и, на мой взгляд, это является необходимым условием развития любого общества в духе права и демократии. Смертная казнь лишает человека возможности оспорить несправедливый приговор и добиться правды и справедливости. Лишив человека жизни, органы власти уже не могут исправить судебную ошибку. А от ошибок в этом мире никто не застрахован", - пишет Москалькова в своем официальном аккаунте в Instagram.