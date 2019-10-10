Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T16:55Z
https://ria.ru/20191010/1559637264.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пресс-показ анимационного фильма "Клара и волшебный дракон"

16:55 10.10.2019
2
24 октября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-показ анимационного фильма "Клара и волшебный дракон" режиссера Александра Клименко и творческая встреча с актерами, которые озвучивали главных героев.
Участники:
- генеральный директор компании "СБ Фильм" Сергей СОРОЧКИН;
- певица, озвучившая песни Клары в мультфильме, Евгения ОТРАДНАЯ;
- певец, озвучивший роль Енота, Кирилл СКРИПНИК.

Удивительные и захватывающие приключения героев мультфильма - девушки Клары, маленького дракоши, весёлого енота и сердитого гнома – не только увлекут юных зрителей и научат их находить новых друзей и ценить взаимовыручку.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Прохожие на Новом Арбате в Москве
На Новом Арбате в Москве пройдут "Дни Дальнего Востока"
РИА
Новости
Автрийский писатель Петер Хандке
Критик заявил, что Хандке формировал культурное пространство своего времени
Проверка газового оборудования в жилых домах
"Мосгаз" сообщил о локализации утечки газа на юго-востоке Москвы
Художник шимпанзе
В Лондоне пройдет выставка картин, написанных шимпанзе Конго
Лента
новостей
Центральный банк России
ЦБ будет применять меры к банкам в случае утечки данных
Мужчина за компьютером
В Минтруде рассказали о программе переобучения в предпенсионном возрасте
Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве, посвященном началу работы Высшего антикоррупционного суда Украины
Зеленский заявил, что ему все равно, что будет с делом компании Burisma
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. 6 сентября 2019
Набиуллина оценила возможность снижения ключевой ставки до конца года
Украинские военные вышли из окружения под Иловайском
Из офиса президента Украины изымут документы по Иловайской трагедии
Стадион Лужники в Москве
В Москве перекроют ряд улиц из-за футбольного матча Россия-Шотландия
Актер Том Холланд
Том Холланд побрился налысо ради новой роли
Девушка звонит по телефону
Эксперт рассказал, какими расстройствами настроения страдают россияне
Дождь в Москве
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
10:00ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР
09:52Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
09:50Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК
09:48В Петербурге восемь человек эвакуировали из горевшего здания
09:45Силовики 29 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Калужской области
09:40Власти Саратова помогут семье убитой девятилетней девочки
09:39Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Саратове
09:37В Ашхабаде начался саммит глав государств-членов СНГ
09:33Путин обсудил с Бердымухамедовым поставки автомобилей Aurus
09:32В Красноярском крае зацвели весенние цветы
Лента новостейМолния