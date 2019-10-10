Пресс-показ анимационного фильма "Клара и волшебный дракон"

Участники:
- генеральный директор компании "СБ Фильм" Сергей СОРОЧКИН;
- певица, озвучившая песни Клары в мультфильме, Евгения ОТРАДНАЯ;
- певец, озвучивший роль Енота, Кирилл СКРИПНИК.
Удивительные и захватывающие приключения героев мультфильма - девушки Клары, маленького дракоши, весёлого енота и сердитого гнома – не только увлекут юных зрителей и научат их находить новых друзей и ценить взаимовыручку.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- генеральный директор компании "СБ Фильм" Сергей СОРОЧКИН;
- певица, озвучившая песни Клары в мультфильме, Евгения ОТРАДНАЯ;
- певец, озвучивший роль Енота, Кирилл СКРИПНИК.
Удивительные и захватывающие приключения героев мультфильма - девушки Клары, маленького дракоши, весёлого енота и сердитого гнома – не только увлекут юных зрителей и научат их находить новых друзей и ценить взаимовыручку.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/