Пресс-показ анимационного фильма "Клара и волшебный дракон"

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24 октября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-показ анимационного фильма "Клара и волшебный дракон" режиссера Александра Клименко и творческая встреча с актерами, которые озвучивали главных героев.