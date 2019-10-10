Пострадавших при пожаре в Подмосковье детей выписали из больницы

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Трех детей, пострадавших при пожаре в деревне Чисмена, выписали из больницы, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.

Пожар произошел 7 октября. В пресс-службе МЧС РИА Новости рассказали, что в результате пожара погибли пять человек, из них четверо детей. Пострадали пять человек, в том числе трое детей, их госпитализировали в удовлетворительном состоянии.