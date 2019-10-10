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РИА Новости

Пострадавших при пожаре в Подмосковье детей выписали из больницы

16:55 10.10.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Трех детей, пострадавших при пожаре в деревне Чисмена, выписали из больницы, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.
Пожар произошел 7 октября. В пресс-службе МЧС РИА Новости рассказали, что в результате пожара погибли пять человек, из них четверо детей. Пострадали пять человек, в том числе трое детей, их госпитализировали в удовлетворительном состоянии.
"Выписали", - сказали в ведомстве в ответ на вопрос, выписали ли госпитализированных детей из больницы.
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