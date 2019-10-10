В ЛНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков в Донбассе

Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области

ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг на брифинге начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.

"Вчера в районе населенного пункта Сокольники был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника, который пытался вести воздушную разведку", - рассказал Осадчий.