В ЛНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков в Донбассе

ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг на брифинге начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"Вчера в районе населенного пункта Сокольники был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника, который пытался вести воздушную разведку", - рассказал Осадчий.
Он уточнил, что снятые с БПЛА материалы содержат фото и видео движения патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и огневых позиций минометных расчетов украинских силовиков, находящихся в боеготовности.