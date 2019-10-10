Милонов прокомментировал ситуацию с увольнением воспитателя в Таганроге

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Ребенок, из-за которого уволили педагога детского сада в Таганроге после объяснения значения фразы о казни из сказки "Конек-Горбунок", скорее всего, очень впечатлительный, его родителям вместо жалоб следовало бы подробно рассказать ему о народном фольклоре, считает депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Ребенок, который так близко к сердцу принял сказочное насилие, скорее всего, очень впечатлительный и чуткий малыш. Родителям следовало бы не кляузы на детсад писать, а попытаться своему чаду все подробно объяснить насчет народного фольклора", - сказал Милонов РИА Новости.

Он отметил, что во многих сказках ключевым сюжетом является какое-либо физическое наказание или даже казнь.

"Например, Илья Муромец довольно грубо, с точки зрения этих родителей, обходился со своими противниками - то голову отрубит, то ещё как-то разделается с врагами киевского князя. Нам теперь что, детям русских былин не читать? Сказки на то и сказки, чтобы у детей большими культурологическими мазками формировались четкие представления о добре, зле, несправедливом насилии или же защите слабых", - сказал Милонов.

По данным Ростовского областного суда, 22 февраля воспитатель детсада в Таганроге читала сказку "Конек-горбунок" Петра Ершова, проводя занятия в группе детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На вопрос, что значит "посадить на кол" (фраза упоминается как угроза царя главному герою), она дала реалистичное объяснение этого вида казни.

Родители подали жалобу, утверждая, в частности, что у одного из воспитанников появились резкие перепады настроения, истерики, навязчивый страх смерти, тревожность, он отказывался идти в детсад. Руководство учреждения провело служебное расследование, выявив нарушения со стороны воспитателя, и она была уволена.