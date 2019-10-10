Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T16:47Z
https://ria.ru/20191010/1559636626.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Новикомбанк занял 72 место в рэнкинге банков Центральной и Восточной Европы

16:47 10.10.2019
23
МОСКВА, 10 окт - АО АКБ "НОВИКОМБАНК". Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, занял 72 место, поднявшись на 3 пункта, в рэнкинге ста крупнейших банков Центральной и Восточной Европы, составленном агентством РИА Рейтинг по состоянию на 1 января 2019 года.
В ходе исследования были проанализированы финансовые показатели банков 14 стран: Чехии, Польши, Болгарии, Венгрии, России, Республики Беларусь, Румынии, Словакии, Латвии, Литвы, Республики Молдовы, Украины, Эстонии и Казахстана. Всего в рейтинг вошли 28 российских банков, 16 банков из Польши, 11 и 10 банков из Чехии и Венгрии соответственно, а также банки других стран.
Для расчета использовались данные из публичной финансовой отчетности банков, статистических бюллетеней, прочих публикаций коммерческих и центральных банков. Финансовые организации ранжировались по объему чистых активов.
В частности, данный показатель Новикомбанка на 1 января 2019 года составил 5,86 млрд долларов США, следует из расчетов, произведенных по оригинальной методике РИА Рейтинга.
"Эффективность выбранной Банком бизнес-модели получила очередное подтверждение. Усилению позиций Новикомбанка в международном рейтинге способствовала и поддержка акционера, и четкое выстраивание всех бизнес-процессов. Кроме того, Банк стабильно поддерживает ведущие предприятия высокотехнологичных отраслей, участвует в реализации большого числа национальных проектов и постоянно расширяет линейку финансовых инструментов для решения самых разноплановых задач. В результате мы существенно укрепили свои рыночные позиции и приблизились к достижению главной цели, утвержденной Стратегией Новикомбанка – стать эффективной финансовой структурой с низким уровнем расходов и качественными активами", – сообщила Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.
Согласно опубликованной отчетности по МСФО за 2018 год, чистый процентный доход Новикомбанка вырос на 44% и составил 11,6 млрд рублей. Активы Новикомбанка увеличились на 14%. Объем кредитного портфеля по итогам 2018 года вырос на 54% и составил 248,5 млрд рублей. Среди приоритетных направлений кредитования Новикомбанка – финансирование контрактов, связанных с выпуском новейшей конкурентоспособной продукции, а также инвестиционные проекты по технологическому переоснащению и расширению производственной базы промышленных предприятий. Основной объем кредитов предоставлен на цели финансирования деятельности предприятий высокотехнологичных отраслей – приборо- и станкостроения, авиационной и автомобильной промышленности.
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" - входит в 25 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
000000
Обсудить 0
Пресс-релизы
Рекомендуем
Отделение Промсвязьбанка в Москве
ПСБ запустил систему быстрых платежей по QR-коду
РИА
Новости
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме
ФосАгро презентовала экомаркировку российских минеральных удобрений
Грузовики Камаз
ВЭБ профинансирует поставки продукции "Камаза" в Туркменистан
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
ПСБ запустил кредитный чат-бот для МСБ, облегчающий оформление кредита
Лента
новостей
Азовский морской порт
В морском порту Азов построят крупный зерновой терминал
Квартира в жилом доме
Все нуждающиеся ветераны ВОВ Ивановской области получат жилье до конца года
Заготовка рулонов сена на поле
Экспорт продуктов АПК Тамбовщины к концу года вырастет до $120 млн
Логотип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi
Mitsubishi интересуется локализацией в России производства газовых турбин
Президент США Дональд Трамп
Трамп встретится в пятницу с вице-премьером КНР Лю Хэ
Листы с денежными купюрами
Объем субсидий на агрострахование в Тамбовской области превысил 80 млн руб
Подписание соглашения между Ростехом и Внешэкономбанком
Кипр станет для "Ростеха" новой площадкой возможности реализации проектов
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
Набиуллина призвала повышать ответственность за киберпреступления
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
Белоруссия в ноябре определит потери для Мозырского НПЗ из-за грязной нефти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
10:00ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР
09:52Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
09:50Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК
09:48В Петербурге восемь человек эвакуировали из горевшего здания
09:45Силовики 29 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Калужской области
09:40Власти Саратова помогут семье убитой девятилетней девочки
09:39Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Саратове
09:37В Ашхабаде начался саммит глав государств-членов СНГ
09:33Путин обсудил с Бердымухамедовым поставки автомобилей Aurus
Лента новостейМолния