Новикомбанк занял 72 место в рэнкинге банков Центральной и Восточной Европы

МОСКВА, 10 окт - АО АКБ "НОВИКОМБАНК". Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, занял 72 место, поднявшись на 3 пункта, в рэнкинге ста крупнейших банков Центральной и Восточной Европы, составленном агентством РИА Рейтинг по состоянию на 1 января 2019 года.

В ходе исследования были проанализированы финансовые показатели банков 14 стран: Чехии, Польши, Болгарии, Венгрии, России, Республики Беларусь, Румынии, Словакии, Латвии, Литвы, Республики Молдовы, Украины, Эстонии и Казахстана. Всего в рейтинг вошли 28 российских банков, 16 банков из Польши, 11 и 10 банков из Чехии и Венгрии соответственно, а также банки других стран.

Для расчета использовались данные из публичной финансовой отчетности банков, статистических бюллетеней, прочих публикаций коммерческих и центральных банков. Финансовые организации ранжировались по объему чистых активов.

В частности, данный показатель Новикомбанка на 1 января 2019 года составил 5,86 млрд долларов США, следует из расчетов, произведенных по оригинальной методике РИА Рейтинга.

"Эффективность выбранной Банком бизнес-модели получила очередное подтверждение. Усилению позиций Новикомбанка в международном рейтинге способствовала и поддержка акционера, и четкое выстраивание всех бизнес-процессов. Кроме того, Банк стабильно поддерживает ведущие предприятия высокотехнологичных отраслей, участвует в реализации большого числа национальных проектов и постоянно расширяет линейку финансовых инструментов для решения самых разноплановых задач. В результате мы существенно укрепили свои рыночные позиции и приблизились к достижению главной цели, утвержденной Стратегией Новикомбанка – стать эффективной финансовой структурой с низким уровнем расходов и качественными активами", – сообщила Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Согласно опубликованной отчетности по МСФО за 2018 год, чистый процентный доход Новикомбанка вырос на 44% и составил 11,6 млрд рублей. Активы Новикомбанка увеличились на 14%. Объем кредитного портфеля по итогам 2018 года вырос на 54% и составил 248,5 млрд рублей. Среди приоритетных направлений кредитования Новикомбанка – финансирование контрактов, связанных с выпуском новейшей конкурентоспособной продукции, а также инвестиционные проекты по технологическому переоснащению и расширению производственной базы промышленных предприятий. Основной объем кредитов предоставлен на цели финансирования деятельности предприятий высокотехнологичных отраслей – приборо- и станкостроения, авиационной и автомобильной промышленности.

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" - входит в 25 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России.