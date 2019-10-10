В Екатеринбурге сорок рейсов были задержаны и три отменены из-за ЧП с Ан-12

"Экстренные службы аэропорта оперативно отреагировали на нештатную ситуацию. После совершения процессуальных действий была произведена буксировка воздушного судна с взлетно-посадочной полосы. Аэропорт Кольцово возобновил прием и отправку самолетов, а также обслуживание рейсов в 17.30 местного времени (15.30 мск). За это время было задержано прибытие и отправление 40 рейсов, три рейса были отменены", - сообщили в пресс-службе.