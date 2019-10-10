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РИА Новости

В Екатеринбурге сорок рейсов были задержаны и три отменены из-за ЧП с Ан-12

16:46 10.10.2019 (обновлено: 08:58 11.10.2019)
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© Фото : Е1Аварийная посадка самолета Ан-12 в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
Аварийная посадка самолета Ан-12 в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
© Фото : Е1
Аварийная посадка самолета Ан-12 в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Сорок рейсов были задержаны и три отменены в четверг в аэропорту Екатеринбурга из-за аварийной посадки военного самолета Ан-12, сообщает аэровокзал.
Ан-12 в четверг совершил аварийную посадку в аэропорту Екатеринбурга. На его борту было 20 человек, никто не пострадал. По предварительным данным, инцидент произошел из-за невыхода шасси. В результате нештатной посадки воздушного судна в аэропорту "Кольцово" временно были прекращены взлетно-посадочные операции.
СМИ опубликовали видео с места аварийной посадки самолета Ан-12
Вчера, 11:51РИА Новости
Опубликовано видео с места аварийной посадки военного Ан-12 в Екатеринбурге
"Экстренные службы аэропорта оперативно отреагировали на нештатную ситуацию. После совершения процессуальных действий была произведена буксировка воздушного судна с взлетно-посадочной полосы. Аэропорт Кольцово возобновил прием и отправку самолетов, а также обслуживание рейсов в 17.30 местного времени (15.30 мск). За это время было задержано прибытие и отправление 40 рейсов, три рейса были отменены", - сообщили в пресс-службе.
Воздушные суда отправлялись на запасные аэродромы в Тюмень, Пермь и Челябинск. В настоящее время взлетно-посадочные операции осуществляются без ограничений, уточняет аэропорт.
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Аварийная посадка Ан-12 в ЕкатеринбургеКольцовоЕкатеринбургПроисшествия
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