В Екатеринбурге сорок рейсов были задержаны и три отменены из-за ЧП с Ан-12

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Сорок рейсов были задержаны и три отменены в четверг в аэропорту Екатеринбурга из-за аварийной посадки военного самолета Ан-12, сообщает аэровокзал.
Ан-12 в четверг совершил аварийную посадку в аэропорту Екатеринбурга. На его борту было 20 человек, никто не пострадал. По предварительным данным, инцидент произошел из-за невыхода шасси. В результате нештатной посадки воздушного судна в аэропорту "Кольцово" временно были прекращены взлетно-посадочные операции.
"Экстренные службы аэропорта оперативно отреагировали на нештатную ситуацию. После совершения процессуальных действий была произведена буксировка воздушного судна с взлетно-посадочной полосы. Аэропорт Кольцово возобновил прием и отправку самолетов, а также обслуживание рейсов в 17.30 местного времени (15.30 мск). За это время было задержано прибытие и отправление 40 рейсов, три рейса были отменены", - сообщили в пресс-службе.
Воздушные суда отправлялись на запасные аэродромы в Тюмень, Пермь и Челябинск. В настоящее время взлетно-посадочные операции осуществляются без ограничений, уточняет аэропорт.