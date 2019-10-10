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РИА Новости

МИД назвал признаки провокации в статье о российском спецназе в Норвегии

16:43 10.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. МИД России назвал признаки спланированной провокации в статье норвежской Aldrimer о "российском спецназе в Норвегии".
Ранее издание Aldrimer сообщило о появлении якобы российского спецназа на территории королевства. Посольство РФ в Осло назвало данное сообщение фейком и грубой провокацией, предположив, что данный вброс может быть попыткой оправдать выделение дополнительных ресурсов из оборонного бюджета.
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"Публикация Aldrimer - типичный пример распространения фейковой новости в соцсетях", - говорится в сообщении МИД РФ в Facebook.
Ведомство перечислило признаки, которые позволяют сделать соответствующий вывод. "Инфоповод искусственно актуализировали спустя двое суток после публикации исходного сообщения, на которое практически никто из аудитории не отреагировал; массированный инфовброс начался в понедельник, оптимальный день для начала информкампаний; написанные "как под копирку" сообщения размещались практически одновременно на разных адресах; продвигался единый пропагандистский тезис", - отмечает министерство.
В МИД также подчеркнули, что сообщения иллюстрировались фейковым визуальным сопровождением, а именно фотографией китайских солдат, сделанной в 2015 году.
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Министерство напомнило, что опубликованную информацию уже опровергли минобороны, командование ВС и спецслужбы Норвегии. В комментарии гостелерадиокомпании NRK руководитель пресс-службы военной разведки заявила, что в ведомстве "нет информации в пользу заявлений в данном материале". Газета Klassekampen опубликовала заявление минобороны, в котором подчеркивается, что ведомству и ВС ничего не известно о российской военной активности на норвежской земле.
"Aldrimer известен своими одиозными публикациями. Это издание регулярно бравирует своими связями с "источниками" в норвежских спецслужбах и вооруженных силах, публикуя скандальные и недостоверные материалы на основе "утечек" из них", - резюмировали в МИД РФ.
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