МИД назвал признаки провокации в статье о российском спецназе в Норвегии

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. МИД России назвал признаки спланированной провокации в статье норвежской Aldrimer о "российском спецназе в Норвегии".

Ранее издание Aldrimer сообщило о появлении якобы российского спецназа на территории королевства. Посольство РФ в Осло назвало данное сообщение фейком и грубой провокацией, предположив, что данный вброс может быть попыткой оправдать выделение дополнительных ресурсов из оборонного бюджета.

"Публикация Aldrimer - типичный пример распространения фейковой новости в соцсетях", - говорится в сообщении МИД РФ в Facebook

Ведомство перечислило признаки, которые позволяют сделать соответствующий вывод. "Инфоповод искусственно актуализировали спустя двое суток после публикации исходного сообщения, на которое практически никто из аудитории не отреагировал; массированный инфовброс начался в понедельник, оптимальный день для начала информкампаний; написанные "как под копирку" сообщения размещались практически одновременно на разных адресах; продвигался единый пропагандистский тезис", - отмечает министерство.

В МИД также подчеркнули, что сообщения иллюстрировались фейковым визуальным сопровождением, а именно фотографией китайских солдат, сделанной в 2015 году.

Министерство напомнило, что опубликованную информацию уже опровергли минобороны, командование ВС и спецслужбы Норвегии. В комментарии гостелерадиокомпании NRK руководитель пресс-службы военной разведки заявила, что в ведомстве "нет информации в пользу заявлений в данном материале". Газета Klassekampen опубликовала заявление минобороны, в котором подчеркивается, что ведомству и ВС ничего не известно о российской военной активности на норвежской земле.