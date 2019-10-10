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РИА Новости
Война в Сирии

В ООН опасаются возрождения ИГ* из-за военной кампании на севере Сирии

16:37 10.10.2019
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© Sputnik / Hikmet DurgunСтягивание турецкой техники к границе с Сирией
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
© Sputnik / Hikmet Durgun
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
ЖЕНЕВА, 10 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Военная кампания и эскалация насилия на севере Сирии могут привести к возрождению террористического движения запрещенной в РФ группировки ИГ*, говорится в опубликованном в четверг заявлении независимой комиссии ООН по расследованию в Сирии.
"Любая новая военная кампания может привести к отсутствию безопасности и хаосу, рискованным обстоятельствам, при которых может произойти возрождение ИГИЛ*", - говорится в заявлении.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 17 сентября 2018
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Комиссия в этой связи призывает все стороны конфликта возобновить диалог и обеспечить первоочередную защиту мирных жителей во время боевых действий.
Ранее Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев опубликовало заявление, в котором предупредило о возможном росте количества беженцев в связи с начавшейся военной операцией Турции на севере Сирии.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке.
Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии.
*Запрещенная в России террористическая организация
Турецкие военные на границе с Сирией
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