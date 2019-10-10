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РИА Новости

Учреждения для сирот в 24 регионах перейдут к одному ведомству в 2020 году

16:35 10.10.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Алексей Куденко
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Единая система подчиненности организаций для детей-сирот заработает еще в 24 российских регионах до конца 2020 года, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Уточняется, что в 2017 году на встрече с президентом России Владимиром Путиным Кузнецова заявила, что из-за того, что различные сиротские организации находятся в подчинении у разных ведомств, теряется единообразный подход к развитию ребенка. Так, омбудсмен предложила пересмотреть систему подчиненности организаций для детей-сирот и перевести все сиротские учреждения в регионах под руководство единого органа исполнительной власти, в чьи полномочия будет входить управление всеми типами организаций для детей-сирот в регионе.
"В настоящее время единая система подчиненности уже введена в 6 субъектах РФ - город Москва, Пермский край, Волгоградская и Самарская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа, еще 24 региона перейдут к единой системе управления организациями для детей-сирот до конца следующего года, остальные – также прорабатывают данный вопрос", - говорится в сообщении.
Кузнецова заявила, что в скором времени система единого ведомства для сиротских учреждений будет введена во всех регионах, тем более ее эффективность уже доказана практикой ряда субъектов РФ.
"Ребенок, попадая в одно сиротское учреждение, например, в дом малютки, который курируется Минздравом, потом в другое – в дом-интернат, подведомственный Минсоцразвития, и так далее, по сути "кочует" из ведомства в ведомство, а значит – разнятся и подходы к воспитательному процессу ребенка, к его реабилитации и многому другому. Введение единой системы подчиненности позволит обеспечить последовательную непрерывную работу с детьми-сиротами на всех этапах их жизни", – подчеркнула Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.
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