Учреждения для сирот в 24 регионах перейдут к одному ведомству в 2020 году

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Единая система подчиненности организаций для детей-сирот заработает еще в 24 российских регионах до конца 2020 года, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Уточняется, что в 2017 году на встрече с президентом России Владимиром Путиным Кузнецова заявила, что из-за того, что различные сиротские организации находятся в подчинении у разных ведомств, теряется единообразный подход к развитию ребенка. Так, омбудсмен предложила пересмотреть систему подчиненности организаций для детей-сирот и перевести все сиротские учреждения в регионах под руководство единого органа исполнительной власти, в чьи полномочия будет входить управление всеми типами организаций для детей-сирот в регионе.

"В настоящее время единая система подчиненности уже введена в 6 субъектах РФ - город Москва, Пермский край, Волгоградская и Самарская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа, еще 24 региона перейдут к единой системе управления организациями для детей-сирот до конца следующего года, остальные – также прорабатывают данный вопрос", - говорится в сообщении.

Кузнецова заявила, что в скором времени система единого ведомства для сиротских учреждений будет введена во всех регионах, тем более ее эффективность уже доказана практикой ряда субъектов РФ.