В Госдуме прокомментировали идею запрета рекламы сладких напитков

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В России однозначного решения по поводу запрета рекламы напитков с высоким содержанием сахара пока нет из-за риска высоких потерь бизнеса, однако с точки зрения заботы о здоровье граждан такое решение властей Сингапура является правильным шагом; рано или поздно человечество придет к тому, что здравоохранение важнее интересов производителей, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Правительство Сингапура в рамках борьбы с диабетом планирует ввести запрет на рекламу напитков с высоким содержанием сахара, страна станет первой в мире, где будут введены подобные меры, сообщает газета Straits Times . Как заявил представитель министерства здравоохранения Сингапура Эдвин Тонг, на которого ссылается издание, власти страны также намерены обязать производителей напитков с очень высоким содержанием сахара помещать на этикетку специальную маркировку о том, что продукт может быть вреден для здоровья.

"Мнение врача - этот шаг, безусловно, правильный. Минздрав в проекте стратегии по формированию здорового образа жизни предлагал ограничить рекламу напитков с повышенным содержанием сахара, фастфуда, шоколадных батончиков, чипсов и колбасных изделий и прочего. Но пока однозначного решения на этот счет нет. Участники рекламного рынка оценили свои потенциальные потери от подобных запретов в сумму до 20 миллиардов рублей в год. Уверен, рано или поздно к решению, что здоровье граждан имеет большую ценность, чем интересы производителей, человечество придет", - сказал Огуль РИА Новости.

Он отметил, что специальная маркировка о содержании сахара в продуктах сегодня уже используется во многих странах мира. По мнению депутата, производители вредных для здоровья продуктов с введением таких правил получили немалые потери в доходах. "Все меньше людей хотят употреблять продукты вредные или симулирующие вкус натуральных. А где они эту информацию найдут? Самый простой и доступный способ - этикетка, которая должна быть максимально детальной и правдивой", - считает парламентарий.