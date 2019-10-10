В Госдуме прокомментировали идею запрета рекламы сладких напитков

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В России однозначного решения по поводу запрета рекламы напитков с высоким содержанием сахара пока нет из-за риска высоких потерь бизнеса, однако с точки зрения заботы о здоровье граждан такое решение властей Сингапура является правильным шагом; рано или поздно человечество придет к тому, что здравоохранение важнее интересов производителей, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
Правительство Сингапура в рамках борьбы с диабетом планирует ввести запрет на рекламу напитков с высоким содержанием сахара, страна станет первой в мире, где будут введены подобные меры, сообщает газета Straits Times. Как заявил представитель министерства здравоохранения Сингапура Эдвин Тонг, на которого ссылается издание, власти страны также намерены обязать производителей напитков с очень высоким содержанием сахара помещать на этикетку специальную маркировку о том, что продукт может быть вреден для здоровья.
26 декабря 2017, 15:16РИА НовостиКока-Кола. Вклад в социально-экономическое развитие РоссииРезультаты исследования лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ «Вклад Системы Coca-Cola в России в социально-экономическое развитие Российской Федерации в 2013-2016 гг.» — в спецпроекте Ria.ru.
"Мнение врача - этот шаг, безусловно, правильный. Минздрав в проекте стратегии по формированию здорового образа жизни предлагал ограничить рекламу напитков с повышенным содержанием сахара, фастфуда, шоколадных батончиков, чипсов и колбасных изделий и прочего. Но пока однозначного решения на этот счет нет. Участники рекламного рынка оценили свои потенциальные потери от подобных запретов в сумму до 20 миллиардов рублей в год. Уверен, рано или поздно к решению, что здоровье граждан имеет большую ценность, чем интересы производителей, человечество придет", - сказал Огуль РИА Новости.
Он отметил, что специальная маркировка о содержании сахара в продуктах сегодня уже используется во многих странах мира. По мнению депутата, производители вредных для здоровья продуктов с введением таких правил получили немалые потери в доходах. "Все меньше людей хотят употреблять продукты вредные или симулирующие вкус натуральных. А где они эту информацию найдут? Самый простой и доступный способ - этикетка, которая должна быть максимально детальной и правдивой", - считает парламентарий.
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Огуль также напомнил, что в России помимо того, что на этикетках отображаются все составляющие, уже год действует запрет размещать на одной полке натуральные молочные продукты и продукты с заменителями молочного жира. Кроме того, начал работать проект по маркировке продуктов питания. Производители добровольно размещают на этикетках своей продукции информацию о содержании трансжиров, соли и добавленного сахара в пересчете на 100 граммов продукта. "В итоге потребитель четко понимает, что он берет. Это и для производителей дополнительный стимул пересмотреть свой ассортимент, использовать натуральное сырье или снизить процент вредных добавок. Но еще много нужно сделать в этом направлении", - добавил депутат.