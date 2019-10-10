УВКБ ООН предупредило о росте числа беженцев из-за операции Турции в Сирии

ЖЕНЕВА, 10 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Эскалация конфликта на севере Сирии может привести к новым переселениям сотен тысяч людей, предупреждает в четверг Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

"Сотни тысяч мирных жителей северных районов Сирии в настоящее время подвергаются опасности. Мирные жители и гражданская инфраструктура не должны становиться целями", - приводит пресс-служба слова главу УВКБ ООН Филиппо Гранди.

В УВКБ ООН отмечают, что ситуация для тех, кто покинул свои дома из-за боевых действий, усугубляется еще и понижением температуры в северных регионах страны. Агентство ООН в этой связи призывает все стороны придерживаться международного гуманитарного права и обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарных служб ко всем нуждающимся.

По данным УВКБ ООН, прядка 5,6 миллионов сирийцев в настоящее время являются беженцами из-за продолжающегося в стране конфликта. Из них в Турции проживает 3,6 миллионов сирийцев.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке.

Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии.