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РИА Новости

"Бургер кинг" пожаловался на "Макдональдс" в ФАС из-за рекламы наггетсов

16:27 10.10.2019
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© Фото : пресс-служба Бургер Кинг РоссияРесторан быстрого питания Бургер Кинг
Ресторан быстрого питания Бургер Кинг
© Фото : пресс-служба Бургер Кинг Россия
Ресторан быстрого питания Бургер Кинг. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания "Бургер кинг" обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России с жалобой на недобросовестную, по их мнению, рекламу наггетсов от ресторана "Макдональдс", из-за которой компания несет существенные убытки, сообщили в пресс-службе "Бургер кинга".
В жалобе указывается, что "Макдональдс" в своей рекламе, выпущенной в 2019 году, предлагает покупателям 6 чикен макнаггетс за 69 рублей. У "Бургер кинг" есть похожая акция, но она предлагает на три наггетса больше за ту же цену, то есть 9 наггетсов за 69 рублей.
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"По опросам люди думают, что 9 наггетсов не могут стоить 69 рублей, и здесь какой-то обман. У потенциальных клиентов формируется негатив к нашему предложению", - говорят в пресс-службе, подчеркивая, что у "Бургер Кинга" и "Макдональдса" одни и те же поставщики.
По мнению "Бургер кинга", реклама "Макдональдса" наносит существенный вред деловой репутации компании и грубо нарушают права и интересы.
"В результате сложившейся ситуации наступили последствия, неблагоприятные для нашей организации, в частности сократился поток клиентов, тем самым ООО "Бургер Рус" (юридическое лицо компании "Бургер кинг" в России - ред.) несет существенные убытки", - сказано в жалобе.
Как уточнили РИА Новости в ФАС, на данный момент жалоба в ведомство не поступила.
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