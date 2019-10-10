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РИА Новости

В Самаре двух офицеров УФСБ приговорили к реальным срокам за мошенничество

16:26 10.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
САМАРА, 10 окт - РИА Новости. Самарский гарнизонный военный суд в четверг приговорил к реальным срокам бывшего замглавы службы экономической безопасности Сергея Гудованого и экс-начальника отдела "М" УФСБ по Самарской области Павла Чермашенцева, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Уголовное дело в отношении Гудованого и Чермашенцева возбудили в апреле 2018 года. Ранее СК РФ сообщал, что с марта 2016 года по март 2018 года офицеры ФСБ ежемесячно в несколько приемов получали взятки в размере более 1 миллиона рублей от директора и руководителя юридической службы ООО МО "ТНП". Делали они это посредством банковских переводов на подконтрольное ООО "СарНефтеТрейд", а также через троих посредников. По данным следствия, эту сумму руководство ООО МО "ТНП" заплатило за то, что сотрудники ФСБ закроют глаза на нарушения в работе перевалочных баз нефти в Самарской области.
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"Гудованому назначено наказание в виде 20 лет колонии строгого режима со штрафом в 90,5 миллионов рублей, Чермашенцеву – четыре года колонии общего режима со штрафом в 400 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
В суде уточнили, что оба признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), Гудованый и Чермашенцев также лишены званий полковников.
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Троих посредников – Александра Переточкина, который, по данным местных СМИ, является экс-сотрудником центрального аппарата ФСБ, а также бизнесменов Алексея Пашкевича и Сергея Булатова суд признал виновными в посредничестве во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ).
"Переточкину назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 60 миллионов рублей, Пашкевичу – семь лет колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей, Булатову – пять лет колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей", - уточнил представитель суда.
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