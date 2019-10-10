В Эрмитажном театре покажут киноальманах по рассказам Александра Цыпкина

"Короткометражки – на самом деле очень интересный жанр, поскольку максимум за 15-20 минут автор должен рассказать целую историю – с завязкой, кульминацией и интересной развязкой. Каждая короткометражка Александра – это словно сцена из жизни, а объединенные в один альманах, они как будто показывают нам ее стремительность, течение и изменение", – отметила вице-президент по стратегическим коммуникациям онлайн-кинотеатра tvzavr Олеся Теплова.