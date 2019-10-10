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РИА Новости
Культура

В Эрмитажном театре покажут киноальманах по рассказам Александра Цыпкина

16:35 10.10.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевПисатель Александр Цыпкин
Писатель Александр Цыпкин
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Эрмитажный театр покажет короткометражки по произведениям Александра Цыпкина 11 октября, объединив их в один фильм, сообщает пресс-служба проекта "Кино в Эрмитаже".
Вместе будут показаны работы: “Ты его любила?” (реж. Елена Полякова), “Прощай, любимый” (реж. Ксения Раппопорт, Павел Капинос, Александр Цыпкин), “Эвтаназия” (реж. Елена Бродач), “Утренний секс” (реж. Александр Цыпкин) и “Темная как ночь. Каренина 2019” (реж. Радда Новикова).
"Короткометражки – на самом деле очень интересный жанр, поскольку максимум за 15-20 минут автор должен рассказать целую историю – с завязкой, кульминацией и интересной развязкой. Каждая короткометражка Александра – это словно сцена из жизни, а объединенные в один альманах, они как будто показывают нам ее стремительность, течение и изменение", – отметила вице-президент по стратегическим коммуникациям онлайн-кинотеатра tvzavr Олеся Теплова.
Проект, организованный Государственным Эрмитажем и онлайн-кинотеатром tvzavr, приурочен к Году Театра в России.
"Сотрудничество с tvzavr безусловно получилось для меня знаковым. Во-первых, фильмы по моим сценариям покажу в Эрмитаже, что, как вы понимаете, для любого петербуржца является событием экстраординарным, а во-вторых, фильмы будут собраны в одну полнометражную картину – альманах, объединенный идей и драматургией. Я надеюсь, это вызовет интерес у зрителей",– пояснил Александр Цыпкин.
После показа литератор и актеры представят свои работы и ответят на вопросы зрителей.
Зрителям премьерного показа короткометражек Александра Цыпкина будет предоставлена возможность сделать пожертвования в "Фонд Дети-Бабочки", среди попечителей которого народная артистка России Ксения Раппопорт, актер театра и кино Данила Козловский.
Чтобы принять участие, нужно предварительно зарегистрироваться на timepad.
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