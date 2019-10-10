Главархив Москвы покажет найденный автограф Гоголя на выставке в 2020 году

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Главархив Москвы покажет ранее неизвестный автограф Николая Гоголя в следующем году, пока место проведения выставки не определено, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главархива.

"Уникальный экспонат будет представлен широкой публике в следующем году", - сообщили в пресс-службе, не уточнив, где именно пройдёт выставка.