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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Главархив Москвы покажет найденный автограф Гоголя на выставке в 2020 году

16:24 10.10.2019
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Главархив Москвы покажет ранее неизвестный автограф Николая Гоголя в следующем году, пока место проведения выставки не определено, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главархива.
"Уникальный экспонат будет представлен широкой публике в следующем году", - сообщили в пресс-службе, не уточнив, где именно пройдёт выставка.
Ранее на официальном сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что в Главном архивном управлении столицы обнаружили ранее неизвестный автограф Гоголя. Писатель оставил в церковной книге запись о том, что стал крестным отцом.
Репродукция картины художника Ф.А.Моллера Николай Васильевич Гоголь
Вчера, 14:17Культура
В Москве нашли ранее неизвестный автограф Гоголя
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеНиколай Гогольрелигия
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