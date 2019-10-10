В морском порту Азов построят крупный зерновой терминал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 окт - РИА Новости. Крупный зерновой терминал стоимостью почти 2,6 миллиарда рублей построят в морском порту Азов в 2024 году, сообщает правительство Ростовской области.

Соглашение о реализации инвестпроекта было подписано на выставке "Золотая осень-2019" между правительством Ростовской области, ООО "Азовский морской терминал" и ПАО Сбербанк России.

"Суть проекта в создании многопрофильного перевалочного комплекса зерновых культур и генеральных грузов "Зерновой терминал в морском порту Азов" пропускной способностью от 1,5 миллиона тонн в год с возможным увеличением до 2 миллионов тонн в год", - сообщил на подписании первый замгубернатора области Виктор Гончаров.

Планируемый объем инвестиций в строительство терминала составит почти 2,6 миллиарда рублей. Выход на проектную мощность нового объекта планируется в 2024 году. В результате реализации проекта будет создано 150 новых рабочих мест.

Основная деятельность проектируемого объекта – перевалка зерновых культур и генеральных грузов с автомобильного транспорта на морской. "В рамках реализации проекта мы планируем увеличить глубину причалов до 4-5 метров, что позволит заходить в порт не только речным, но и морским судам", - отметил гендиректор ООО "Азовский морской терминал" Юрий Курилов. Проектом предусмотрены прием и обработка судов вместительностью до 5 тысяч тонн.