Немецкий генпрокурор сравнил нападение в Галле с терактом в Новой Зеландии

БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. Генпрокурор ФРГ Петер Франк заявил, что напавший на синагогу в Галле злоумышленник пытался воспроизвести теракт в новозеландском Крайстчерче.

"То, что мы вчера пережили, было терроризмом. По нашим данным, подозреваемый Штеффан Б. хотел устроить бойню в синагоге еврейской общины в Галле", - рассказал Франк на пресс-конференции.

В среду в немецком Галле произошла стрельба у синагоги и лавки по продаже кебаба. В синагоге находились 80 человек. Стрельба произошла в Йом-Кипур, один из главных праздников в иудаизме. В результате погибли два человека, еще двое пострадали. Подозреваемый, 27-летний немец, задержан.

По словам Франка, подозреваемый "имел большое количество оружия, в том числе самодельное, большое количество взрывчатых веществ". По его словам, в его автомобиле было четыре килограмма взрывчатки, но генпрокурор не уточнил, какой мощности.

"Штеффан Б. хотел, по нашим данными и оценкам, произвести эффект на весь мир посредством того, что транслировал преступление в прямом эфире, комментирования своего преступления в прямом эфире, посредством своего манифеста и плана, который он предварительно распространил в интернете", - заявил Франк.

Таким образом Франк подтвердил ранее появившиеся данные, что Штеффан Б., как и обвиняемый в теракте в Крайстчерче, написал манифест.