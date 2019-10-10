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РИА Новости

Немецкий генпрокурор сравнил нападение в Галле с терактом в Новой Зеландии

16:20 10.10.2019
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© AP Photo / dpa / Sebastian WillnowСотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
© AP Photo / dpa / Sebastian Willnow
БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. Генпрокурор ФРГ Петер Франк заявил, что напавший на синагогу в Галле злоумышленник пытался воспроизвести теракт в новозеландском Крайстчерче.
"То, что мы вчера пережили, было терроризмом. По нашим данным, подозреваемый Штеффан Б. хотел устроить бойню в синагоге еврейской общины в Галле", - рассказал Франк на пресс-конференции.
В среду в немецком Галле произошла стрельба у синагоги и лавки по продаже кебаба. В синагоге находились 80 человек. Стрельба произошла в Йом-Кипур, один из главных праздников в иудаизме. В результате погибли два человека, еще двое пострадали. Подозреваемый, 27-летний немец, задержан.
По словам Франка, подозреваемый "имел большое количество оружия, в том числе самодельное, большое количество взрывчатых веществ". По его словам, в его автомобиле было четыре килограмма взрывчатки, но генпрокурор не уточнил, какой мощности.
Один из нападавших на улице Галле, Германия
9 октября, 17:37Радио Sputnik
Видео стрельбы в Галле появилось в Сети
"Штеффан Б. хотел, по нашим данными и оценкам, произвести эффект на весь мир посредством того, что транслировал преступление в прямом эфире, комментирования своего преступления в прямом эфире, посредством своего манифеста и плана, который он предварительно распространил в интернете", - заявил Франк.
Таким образом Франк подтвердил ранее появившиеся данные, что Штеффан Б., как и обвиняемый в теракте в Крайстчерче, написал манифест.
В двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) 15 марта произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и еще около 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, который снимал нападение на одну из мечетей на видео и вел прямую трансляцию в социальных сетях. Как сообщила пресс-служба Facebook, в первые 24 часа после стрельбы были удалены более 1,5 миллиона видеозаписей, на которых была запечатлена стрельба в Крайстчерче.
Полиция возле мечети в Линвуде, Крайстчерч, Новая Зеландия. 15 марта 2019
22 августа, 08:47РИА Новости
Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
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