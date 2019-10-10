Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T16:20Z
https://ria.ru/20191010/1559634558.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155958/40/1559584021_0:59:2924:1704_1036x0_80_0_0_5533c849a6fdf62bcfe287ca194dd63b.jpg
РИА Новости

Киев и Донецк попытаются отвести силы у Петровского в Донбассе 11 октября

16:20 10.10.2019
403
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСело Петровское
Село Петровское
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Село Петровское. Архивное фото
ПЕТРОВСКОЕ (Донецкая область), 10 окт - РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики и украинские силовики предпримут очередную попытку отвести силы в районе Петровского в Донбассе 11 октября, заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
Отвод сил в районе Петровского должен был начаться в среду. Народная милиция ДНР запустила сигнальную ракету в знак готовности приступить к процессу. Однако со стороны украинских силовиков ответного сигнала так и не поступило. В ДНР заявили, что украинские силовики сорвали согласованный контактной группой план-график разведения сил. В Донецке отметили, что новую попытку отвести силы предпримут 10 октября. Однако она также не увенчалась успехом.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 12:33РИА Новости
"Минск-2" предусматривает разведение сил на ряде участков, заявил Зеленский
"Завтра снова приезжаем сюда и будем ожидать действий со стороны Украины. Завтра заканчивается срок отвода сил", - сказал Якубов в четверг журналистам.
Он отметил, если украинские силовики и в пятницу сорвут процесс отвода сил, это будет считаться нарушением плана-графика, и дальнейшие действия сторон будут обсуждаться на встрече в Минске 15 октября.
151100
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассУкраинаВ мире
Рекомендуем
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
Ушаков назвал условие обсуждения даты "нормандского саммита"
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
Зеленский не хочет, чтобы конфликт в Донбассе стал замороженным
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что Россия не поднимала вопрос подачи воды в Крым
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Россия обеспокоена попытками Киева саботировать урегулирование в Донбассе
Лента
новостей
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
В ДНР заявили о провале второй попытки отвести силы в районе Петровского
Обыск у задержанного в Крыму экстремиста: что обнаружили сотрудники ФСБ
ФСБ показала арсенал экстремиста, готовившего теракт в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский
В офисе Зеленского объяснили, почему российских СМИ нет на пресс-марафоне
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
В ДНР заявили о столкновении между силовиками вблизи участка разведения сил
Города мира. Джидда
В Красном море прогремел взрыв на иранском танкере
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
Зеленский высказал свою позицию по Минским соглашениям
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Зеленский оценил возможность отказа от "нормандского формата"
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что после слов Зеленского импичмент нужно прекратить
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:31Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
10:00ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР
09:52Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
09:50Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК
09:48В Петербурге восемь человек эвакуировали из горевшего здания
09:45Силовики 29 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Калужской области
09:40Власти Саратова помогут семье убитой девятилетней девочки
09:39Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Саратове
09:37В Ашхабаде начался саммит глав государств-членов СНГ
Лента новостейМолния