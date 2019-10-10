Киев и Донецк попытаются отвести силы у Петровского в Донбассе 11 октября

ПЕТРОВСКОЕ (Донецкая область), 10 окт - РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики и украинские силовики предпримут очередную попытку отвести силы в районе Петровского в Донбассе 11 октября, заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Отвод сил в районе Петровского должен был начаться в среду. Народная милиция ДНР запустила сигнальную ракету в знак готовности приступить к процессу. Однако со стороны украинских силовиков ответного сигнала так и не поступило. В ДНР заявили, что украинские силовики сорвали согласованный контактной группой план-график разведения сил. В Донецке отметили, что новую попытку отвести силы предпримут 10 октября. Однако она также не увенчалась успехом.