Киев и Донецк попытаются отвести силы у Петровского в Донбассе 11 октября

ПЕТРОВСКОЕ (Донецкая область), 10 окт - РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики и украинские силовики предпримут очередную попытку отвести силы в районе Петровского в Донбассе 11 октября, заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
Отвод сил в районе Петровского должен был начаться в среду. Народная милиция ДНР запустила сигнальную ракету в знак готовности приступить к процессу. Однако со стороны украинских силовиков ответного сигнала так и не поступило. В ДНР заявили, что украинские силовики сорвали согласованный контактной группой план-график разведения сил. В Донецке отметили, что новую попытку отвести силы предпримут 10 октября. Однако она также не увенчалась успехом.
"Завтра снова приезжаем сюда и будем ожидать действий со стороны Украины. Завтра заканчивается срок отвода сил", - сказал Якубов в четверг журналистам.
Он отметил, если украинские силовики и в пятницу сорвут процесс отвода сил, это будет считаться нарушением плана-графика, и дальнейшие действия сторон будут обсуждаться на встрече в Минске 15 октября.