РФПИ подпишет более десяти соглашений в Саудовской Аравии

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций на полях визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию подпишет 10 соглашений на сумму свыше 2 миллиардов долларов, заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"В ходе визита в Саудовскую Аравию мы подпишем более 10 соглашений на сумму свыше 2 миллиардов долларов. Они будут покрывать различные сферы, включая сельское хозяйство, железнодорожный сектор, сектор удобрений, нефтехимический сектор и так далее... Одна из инвестиций будет Saudi Aramco, детали мы не можем раскрывать, объявим о них позже", - сказал он.
Дмитриев также рассказал, что фонд активно работает в сфере искусственного интеллекта. "Мы подпишем соглашение в области искусственного интеллекта с саудовскими коллегами", - поделился глава РФПИ.
"Мы видим, что предстоящий визит покажет беспрецедентный уровень развития отношений между Россией и Саудовской Аравией по многим фронтам. В том числе то, чем занимается РФПИ, это не только инвестиции, это налаживание экономических связей между Россией и Саудовской Аравией, будет активно показано", - добавил он.
Делегация РФПИ во главе с Дмитриевым примет участие в государственном визите президента России Владимира Путина в Королевство Саудовская Аравия, который состоится 14 октября.
Также совместно с коллегами из королевства фонд организовывает работу Российско-саудовского инвестиционного форума, который соберет более 300 участников из обеих стран. На форум приедет крупнейшая и наиболее представительная делегация российских предпринимателей за всю историю отношений двух государств.