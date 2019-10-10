РФПИ подпишет более десяти соглашений в Саудовской Аравии

"В ходе визита в Саудовскую Аравию мы подпишем более 10 соглашений на сумму свыше 2 миллиардов долларов. Они будут покрывать различные сферы, включая сельское хозяйство, железнодорожный сектор, сектор удобрений, нефтехимический сектор и так далее... Одна из инвестиций будет Saudi Aramco, детали мы не можем раскрывать, объявим о них позже", - сказал он.