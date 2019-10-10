В ДНР заявили о провале второй попытки отвести силы в районе Петровского

Отвод сил в районе Петровского должен был начаться в среду. Народная милиция ДНР запустила сигнальную ракету в знак готовности приступить к процессу. Однако со стороны украинских силовиков ответного сигнала так и не поступило. В ДНР заявили, что украинские силовики сорвали согласованный контактной группой план-график разведения сил. В Донецке отметили, что новую попытку отвести силы предпримут 10 октября.

"Второй день устранения нарушений на участке разведения сил в районе Петровского сорван по вине украинской стороны, так как она не подтвердила готовность к началу отвода", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета. На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября.