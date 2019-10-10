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РИА Новости

В ДНР заявили о провале второй попытки отвести силы в районе Петровского

16:14 10.10.2019 (обновлено: 16:16 10.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
ПЕТРОВСКОЕ (Донецкая область), 10 окт – РИА Новости. Украинские силовики второй день саботируют начало отвода сил в районе Петровского в Донбассе, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Отвод сил в районе Петровского должен был начаться в среду. Народная милиция ДНР запустила сигнальную ракету в знак готовности приступить к процессу. Однако со стороны украинских силовиков ответного сигнала так и не поступило. В ДНР заявили, что украинские силовики сорвали согласованный контактной группой план-график разведения сил. В Донецке отметили, что новую попытку отвести силы предпримут 10 октября.
Представители ДНР запускают белую сигнальную ракету в селе Петровское в Донецкой области в знак готовности к разведению сил
Вчера, 13:14РИА Новости
Силовики во второй раз сорвали отвод сил у Золотого, заявили в ЛНР
"Второй день устранения нарушений на участке разведения сил в районе Петровского сорван по вине украинской стороны, так как она не подтвердила готовность к началу отвода", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета. На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября.
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