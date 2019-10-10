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РИА Новости

В Лондоне умер беглый экс-владелец Уралтрансбанка, пишут СМИ

16:16 10.10.2019 (обновлено: 16:53 10.10.2019)
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© Фото : УралтрансбанкБывший владелец и глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов
Бывший владелец и глава Уралтрансбанка Валерий Заводов
© Фото : Уралтрансбанк
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Бывший владелец и глава обанкротившегося Уралтрансбанка Валерий Заводов умер в возрасте 60 лет, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на друга покойного, заместителя Уральского банковского союза Евгения Болотина.
"Это тяжелая новость для меня, мы были близкими друзьями. Я знал его со студенческих лет: мы учились на одном факультете, только он был старше меня на год", — пояснил Болотин.
Уралтрансбанк лишился лицензии в октябре прошлого года. По информации ЦБ, банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска. В декабре кредитную организацию признали банкротом.
Летом 2019 года в отношении Заводова возбудили уголовное о злоупотреблении полномочиями. Вскоре после этого банкир покинул страну и уехал в Лондон, где живет его сын.
Вид Екатеринбурга
21 декабря 2018, 18:05РИА Новости
В Екатеринбурге суд признал Уралтрансбанк банкротом
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Популярные комментарии
Бог не Тимошка, видит немножко. А вот не сбежал бы он в Англию, глядишь и пожил бы ещё, ведь средняя продолжительность жизни в России увеличилась до 73.7 лет, если верить статистам. Да и пресловутый новичок там в Англии свирепствует.
10 октября, 16:25
МММоё Мнение
48322102
Дотянулся таки кгогавый режим до кристально честного человека.
10 октября, 16:40
Bakyika Бирюков
13310104
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