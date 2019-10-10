В Лондоне умер беглый экс-владелец Уралтрансбанка, пишут СМИ

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Бывший владелец и глава обанкротившегося Уралтрансбанка Валерий Заводов умер в возрасте 60 лет, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на друга покойного, заместителя Уральского банковского союза Евгения Болотина.
"Это тяжелая новость для меня, мы были близкими друзьями. Я знал его со студенческих лет: мы учились на одном факультете, только он был старше меня на год", — пояснил Болотин.
Уралтрансбанк лишился лицензии в октябре прошлого года. По информации ЦБ, банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска. В декабре кредитную организацию признали банкротом.
Летом 2019 года в отношении Заводова возбудили уголовное о злоупотреблении полномочиями. Вскоре после этого банкир покинул страну и уехал в Лондон, где живет его сын.
21 декабря 2018, 18:05РИА НовостиВ Екатеринбурге суд признал Уралтрансбанк банкротом