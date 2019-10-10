"Реальный подонок!" Два украинских эксперта поругались в студии "России 1"

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Председатель правления организации "Европейское движение Украины" Вадим Трюхан и политолог Александр Семченко Председатель правления организации "Европейское движение Украины" Вадим Трюхан и политолог Александр Семченко поругались в студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Во время обсуждения срыва разведения войск в Донбассе Трюхан затруднился ответить, кого он поддерживает — украинскую полицию или националистов.

"Я на стороне Украины", — заявил он. Ведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов заметили, что эксперт уходит от ответа на прямой вопрос.

Трюхан попросил 30 секунд на аргументацию, но не уложился в отведенное время, после чего отказался продолжать дискуссию.

"Не хотите слушать правду — не слушайте! Пускай вам пропагандист из Украины расскажет, Семченко", — сказал он.

Политолога возмутили слова Трюхана, началась полемика. Семченко упрекнул оппонента в участии в телепередачах на каналах экс-президента Украины Петра Порошенко.

"Хотя бы здесь не ври. Ты — реальный подонок, у тебя ни одного факта нет!" — закричал Трюхан в ответ.