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РИА Новости

"Реальный подонок!" Два украинских эксперта поругались в студии "России 1"

16:05 10.10.2019 (обновлено: 16:48 10.10.2019)
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Председатель правления организации "Европейское движение Украины" Вадим Трюхан и политолог Александр Семченко поругались в студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Во время обсуждения срыва разведения войск в Донбассе Трюхан затруднился ответить, кого он поддерживает — украинскую полицию или националистов.
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"Я на стороне Украины", — заявил он. Ведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов заметили, что эксперт уходит от ответа на прямой вопрос.
Трюхан попросил 30 секунд на аргументацию, но не уложился в отведенное время, после чего отказался продолжать дискуссию.

"Не хотите слушать правду — не слушайте! Пускай вам пропагандист из Украины расскажет, Семченко", — сказал он.

Политолога возмутили слова Трюхана, началась полемика. Семченко упрекнул оппонента в участии в телепередачах на каналах экс-президента Украины Петра Порошенко.
"Хотя бы здесь не ври. Ты — реальный подонок, у тебя ни одного факта нет!" — закричал Трюхан в ответ.
Оба обозвали друг друга "лжецами", а после того как Семченко назвал Трюхана "кучей с дерьмом", глава "Европейского движения" покинул студию.
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20866014252339
Обсудить 29
Ольга СкабееваЕвгений ПоповРоссияОбщество
Популярные комментарии
Семченко - умный и правильный мужик.
10 октября, 17:31
greytankist111
4550005
А товарищ Ковтун какую позицию занял? )))))
10 октября, 17:30
Калибр Посейдоныч
3380001
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