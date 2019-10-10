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РИА Новости

Жириновский предостерег от чтения сказок с "недетскими" сценами

16:02 10.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 17 января 2019
 Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 17 января 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Педагога из детсада в Таганроге, которая объяснила детям значение фразы о казни из сказки "Конек-Горбунок", ничего не нарушала, ее нужно восстановить в работе, в то же время сказки с "недетскими" сценами в детсадах лучше не читать, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Воспитательницу детского сада в Таганроге, которая объяснила детям значение выражения "посадить на кол", нужно восстановить на работе. Она ничего не нарушила, не давала каких-то кровожадных пояснений и не запугивала детей специально. Она вполне лаконично и без деталей объяснила значение выражения, которое встретилось в популярной детской сказки, которая раньше ни у кого замечаний не вызывала", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
детский сад
Вчера, 11:26РИА Новости
Омбудсмен не получала жалоб на ростовского воспитателя
По его словам, в ситуации с воспитателем можно ограничиться предупреждением и попросить педагога учесть, "что в ее группе есть впечатлительный ребенок".
"Вместе с тем, конечно, лучше вообще избегать в детских садах чтения произведений, где есть описание недетских сцен, казней и тому подобного. Вопрос ребенка – что это? – звучит вполне оправдано, но как на него ответить? Как быть педагогу?", - отметил лидер ЛДПР.
По данным Ростовского областного суда, 22 февраля воспитатель детсада в Таганроге читала сказку "Конек-горбунок" Петра Ершова, проводя занятия в группе детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На вопрос, что значит "посадить на кол" (фраза упоминается как угроза царя главному герою), она дала реалистичное объяснение этого вида казни.
Академик РАО, директор школы № 109 Евгений Ямбург
Вчера, 10:27РИА Новости
Эксперт прокомментировал ситуацию с увольнением ростовского воспитателя
Родители подали жалобу, утверждая, в частности, что у одного из воспитанников появились резкие перепады настроения, истерики, навязчивый страх смерти, тревожность, он отказывался идти в детсад. Руководство учреждения провело служебное расследование, выявив нарушения со стороны воспитателя, и она была уволена.
Женщина обратилась в суд, признав, что действительно рассказала детям об особенностях процесса казни, но заявив, что это не является психологическим насилием. Однако суд подтвердил обоснованность решения руководства детсада, а апелляционная инстанция оставила вердикт в силе.
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ЛДПРВладимир ЖириновскийТаганрогОбщество
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