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РИА Новости

Сотрудницу детсада уволили за объяснение слов из "Конька-Горбунка"

01:57 10.10.2019 (обновлено: 09:41 10.10.2019)
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© Fotolia / dmitrimarutaДетский сад
Детский сад
© Fotolia / dmitrimaruta
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Таганроге воспитательницу детского сада уволили за то, что она объяснила детям суть одного из видов смертной казни — сажания на кол, которое упоминается как угроза царя главному герою в стихотворном произведении "Конек-горбунок" Петра Ершова. Об этом сообщается на сайте Ростовского облсуда.
Как следует из материалов дела, 22 февраля, воспитатель читала сказку, проводя занятия в группе детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На вопрос, что значит "посадить на кол", она ответила: "Представьте, как кол пройдет через все тело, что происходит с человеком, которого садили на остро заточенный кол, и он умирал, потому, что кол медленно глубоко протыкал все внутренние органы и добирался до головы".
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Родители подали жалобу. Утверждалось, в частности, что у одного из воспитанников появились резкие перепады настроения, истерики, навязчивый страх смерти, тревожность, он отказывался идти в детсад.
Руководство учреждения провело служебное расследование. Сформированная для этого комиссия выявила неоднократные нарушения должностной инструкции со стороны воспитателя, а также применение методов, связанных с психическим насилием над воспитанниками, которое выражалось в запугивании и психологическом давлении, что привело к душевным страданиям у детей.
В связи с этим, на основании законодательных норм, допускающих увольнение педагогов при однократном нарушении такого рода, с воспитательницей расторгли трудовой договор.
Она обратилась в суд, признав, что действительно рассказала детям об особенностях процесса казни, но заявив, что это не является психологическим насилием. Однако суд подтвердил обоснованность решения руководства детсада, а апелляционная инстанция оставила вердикт в силе.
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Ростовская областьТаганрогОбщество
Популярные комментарии
Продвинутые дети пошли. Почему я в этом возрасте не догадался о такой отмазке от садика. А ведь нам много чего рассказывали: и о том как злая бабка хотела в печи заживо зажарить доброго молодца, и о том как бабку загрыз и съел голодный волк, и о том как бабка при нарушении техники безопастности, при обращении с топором, отрубила себе палец. А может и догадывался, но в те времена практиковали одно действенное лекарство и быстро им лечили все "страхи" - отцовский ремень.
10 октября, 06:37
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Наверное из собственного опыта расказала...
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