Сотрудницу детсада уволили за объяснение слов из "Конька-Горбунка"

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Таганроге воспитательницу детского сада уволили за то, что она объяснила детям суть одного из видов смертной казни — сажания на кол, которое упоминается как угроза царя главному герою в стихотворном произведении "Конек-горбунок" Петра Ершова. Об этом сообщается на В Таганроге воспитательницу детского сада уволили за то, что она объяснила детям суть одного из видов смертной казни — сажания на кол, которое упоминается как угроза царя главному герою в стихотворном произведении "Конек-горбунок" Петра Ершова. Об этом сообщается на сайте Ростовского облсуда.

Как следует из материалов дела, 22 февраля, воспитатель читала сказку, проводя занятия в группе детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На вопрос, что значит "посадить на кол", она ответила: "Представьте, как кол пройдет через все тело, что происходит с человеком, которого садили на остро заточенный кол, и он умирал, потому, что кол медленно глубоко протыкал все внутренние органы и добирался до головы".

Родители подали жалобу. Утверждалось, в частности, что у одного из воспитанников появились резкие перепады настроения, истерики, навязчивый страх смерти, тревожность, он отказывался идти в детсад.

Руководство учреждения провело служебное расследование. Сформированная для этого комиссия выявила неоднократные нарушения должностной инструкции со стороны воспитателя, а также применение методов, связанных с психическим насилием над воспитанниками, которое выражалось в запугивании и психологическом давлении, что привело к душевным страданиям у детей.

В связи с этим, на основании законодательных норм, допускающих увольнение педагогов при однократном нарушении такого рода, с воспитательницей расторгли трудовой договор.