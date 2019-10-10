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РИА Новости

Отправленная в отставку премьер Румынии попросила срочно найти ей замену

15:58 10.10.2019
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© Depositphotos / kanumanБухарест
Бухарест
© Depositphotos / kanuman
Бухарест. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 окт — РИА Новости. Отправленная в отставку с поста премьера Румынии Виорика Данчилэ обратилась к президенту страны Клаусу Йоханнису с призывом найти как можно быстрее нового кандидата на должность главы правительства.
Парламент Румынии в четверг проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством Данчилэ.
"Я желаю всем прийти с новым правительством и новой правительственной формулой. Призываю президента как можно скорее выдвинуть кандидатуру нового премьера, можно даже сегодня", - заявила Данчилэ журналистам после заседания парламента.
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Она отметила, что среди тех, кто поддержал отставку правительства, оказались и члены правящей Социал-демократической партии, которые в прошлом поддержали назначение Данчилэ на пост премьера.
С инициативой о выдвижении вотума недоверия ранее выступили оппозиционные партии. Данчилэ в вину ставили отсутствие проектов в области инфраструктуры, проблему дорог, многочисленные изменения в налоговом кодексе, которые негативно сказываются на желании инвесторов вкладывать деньги в румынский бизнес. Депутаты отметили недостаток финансирования сфер образования и здравоохранения, а также необходимость проведения реформы в правоохранительной сфере, поскольку полиция не справляется с защитой собственных граждан.
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