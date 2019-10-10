Отправленная в отставку премьер Румынии попросила срочно найти ей замену

КИШИНЕВ, 10 окт — РИА Новости. Отправленная в отставку с поста премьера Румынии Виорика Данчилэ обратилась к президенту страны Клаусу Йоханнису с призывом найти как можно быстрее нового кандидата на должность главы правительства.

Парламент Румынии в четверг проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством Данчилэ.

"Я желаю всем прийти с новым правительством и новой правительственной формулой. Призываю президента как можно скорее выдвинуть кандидатуру нового премьера, можно даже сегодня", - заявила Данчилэ журналистам после заседания парламента.

Она отметила, что среди тех, кто поддержал отставку правительства, оказались и члены правящей Социал-демократической партии, которые в прошлом поддержали назначение Данчилэ на пост премьера.