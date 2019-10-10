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РИА Новости

Лавров встретился с армянским коллегой на полях СМИД СНГ

15:55 10.10.2019 (обновлено: 16:48 10.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян (слева) во время встречи в Ашхабаде
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян (слева) во время встречи в Ашхабаде
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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АШХАБАД, 10 окт – РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян обсудили в четверг выполнение договоренностей между лидерами двух стран в ходе встречи на полях Совета министров иностранных дел СНГ в Ашхабаде.
"У нас сегодня хорошая возможность на полях СМИД СНГ в Ашхабаде провести двустороннюю встречу и посмотреть, как мы работаем над выполнением договоренностей наших лидеров - президента РФ и премьер-министра Армении", - сказал Лавров в начале встречи.
По его словам, у стран очень интенсивный диалог и на уровне первых лиц, и на уровне министров иностранных дел, на уровне сотрудников внешнеполитических ведомств, не говоря уже об очень интенсивном экономическом взаимодействии. "Так что мы сегодня сможем посмотреть, что еще необходимо сделать, чтобы все шло без каких-либо сбоев", - отметил Лавров.
"Разумеется, это очень хорошая возможность обсудить наше взаимодействие в международных организациях - ОБСЕ, Совете Европы, ООН и, конечно же, в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве", - добавил глава МИД РФ.
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Мнацаканян также отметил высокую интенсивность взаимодействия между Россией и Армений. По его словам, между двумя странами идет "позитивный обмен по всем вопросам как международной повестки, так и двусторонних отношений".
Позднее МИД РФ сообщил, что в ходе беседы были обсуждены "актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня", также проведен обмен мнениями по проблематике нагорно-карабахского урегулирования.
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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Зограб МнацаканянСергей ЛавровРоссияАрменияВ мире
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