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РИА Новости

Врачи подмосковной больницы сожгли пациенту ягодицы

15:54 10.10.2019 (обновлено: 15:57 10.10.2019)
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© Fotolia / xyКойка в больнице
Койка в больнице
© Fotolia / xy
Койка в больнице. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Росздравнадзор завершил внеплановую проверку жалобы пациента, который обратился в "Дрезненскую городскую больницу" для устранения варикоза нижних конечностей, а в итоге получил ожог ягодиц. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Во время проверки выяснилось, что руководство подмосковной больницы предоставило в Росздравнадзор ложные сведения о случившемся: якобы пациент получил химический ожог при применении спиртового раствора йода, который он приготовил самостоятельно.
По итогам экспертного анализа было установлено, что мужчина пострадал из-за неправильной эксплуатации аппарата для удаления варикоза.
В ведомстве отметили, что "техническое обслуживание аппарата элетрохирургического высокочастотного ЭХВЧ-300-МТУСИ не производилось в течение пяти лет".
По итогам проверки составили протоколы об административных правонарушениях. Также рассматривается вопрос о направлении материалов проверки в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.
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