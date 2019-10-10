Врачи подмосковной больницы сожгли пациенту ягодицы

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Росздравнадзор завершил внеплановую проверку жалобы пациента, который обратился в "Дрезненскую городскую больницу" для устранения варикоза нижних конечностей, а в итоге получил ожог ягодиц. Об этом сообщается на Росздравнадзор завершил внеплановую проверку жалобы пациента, который обратился в "Дрезненскую городскую больницу" для устранения варикоза нижних конечностей, а в итоге получил ожог ягодиц. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Во время проверки выяснилось, что руководство подмосковной больницы предоставило в Росздравнадзор ложные сведения о случившемся: якобы пациент получил химический ожог при применении спиртового раствора йода, который он приготовил самостоятельно.

По итогам экспертного анализа было установлено, что мужчина пострадал из-за неправильной эксплуатации аппарата для удаления варикоза.

В ведомстве отметили, что "техническое обслуживание аппарата элетрохирургического высокочастотного ЭХВЧ-300-МТУСИ не производилось в течение пяти лет".