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РИА Новости

Источник назвал имя задержанного в Крыму украинского националиста

15:51 10.10.2019
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© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержанный гражданин России, готовивший взрыв в одном из административных зданий Республики Крым. Стоп-кадр видео, предоставленного ФСБ РФ
Задержанный гражданин России, готовивший взрыв в одном из административных зданий Республики Крым. Стоп-кадр видео, предоставленного ФСБ РФ
© ЦОС ФСБ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Задержанный в Крыму член украинских экстремистских организаций – это житель села Орехово Сакского района Олег Приходько, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах полуострова.
По данным ФСБ, задержанный планировал взрыв в одном из административных зданий. В гараже у него нашли самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, а также бутылки с зажигательной смесью.
"Задержан житель села Орехово Сакского района Крыма Олег Приходько", - уточнил источник.
По его словам, в ближайшее время решится вопрос о заключении Приходько под стражу. Ходатайство следствия рассмотрит Киевский районный суд Симферополя.
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Сакский районФСБ РФСимферопольКрымПроисшествия
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