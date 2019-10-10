Источник назвал имя задержанного в Крыму украинского националиста

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Задержанный в Крыму член украинских экстремистских организаций – это житель села Орехово Сакского района Олег Приходько, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах полуострова.
По данным ФСБ, задержанный планировал взрыв в одном из административных зданий. В гараже у него нашли самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, а также бутылки с зажигательной смесью.
"Задержан житель села Орехово Сакского района Крыма Олег Приходько", - уточнил источник.
По его словам, в ближайшее время решится вопрос о заключении Приходько под стражу. Ходатайство следствия рассмотрит Киевский районный суд Симферополя.