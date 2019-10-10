Курды заявили о десятках погибших и сотнях раненных при нападении Турции

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Десятки людей погибли, сотни получили ранения в результате операции Турции на северо-востоке Сирии 9 октября, сообщается в заявлении центрального комитета Курдской демократической прогрессивной партии в Сирии, полученном в распоряжение РИА Новости.

"В ходе открытого нападения на суверенитет Сирии 9 октября 2019 года турецкие силы совершили полномасштабное нападение вдоль сирийско-турецкой границы от Кобани до Дерика (или Эль-Маликия - Прим. ред.), совершив обстрел артиллерией и нанеся удары военной авиации по ... городам и деревням, в результате чего погибли десятки мирных жителей, сотни пострадали и сотни тысяч жителей района направились в более безопасные районы", - говорится в документе.

Партия также призывает жителей оставаться в своих домах, потому что операция Турции нацелена на "то, чтобы посеять страх среди людей, чтобы освободить регион от его коренных жителей". Он также призвал курдский народ к проведению мирных протестов.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.