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РИА Новости
Культура

В Лондоне пройдет выставка картин, написанных шимпанзе Конго

16:13 10.10.2019
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© AP Photo / John RooneyХудожник шимпанзе
Художник шимпанзе
© AP Photo / John Rooney
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Выставка-продажа картин шимпанзе по кличке Конго пройдет в The Mayor Gallery с третьего по девятнадцатое декабря, сообщает Artnet.
Посетителям покажут 55 картин, стоимость которых составляет от 1800 до 7400 долларов. Они принадлежат художнику и зоологу Десмонду Моррису. Именно он в 1956 году дал Конго карандаш, когда изучал творческие способности обезьян.
За три года Конго нарисовал более 400 картин. Некоторые из них покупали для своих коллекций Пабло Пикассо, Хуан Миро и Сальвадор Дали. Шимпанзе умер от туберкулеза в 1964 году.

"У меня есть мои научные исследования, которые я вел в течение тех лет, когда работал с Конго и двумя другими обезьянами, но сейчас мне уже 91 год, и мне бы хотелось, чтобы эти картины и рисунки смогли приобрести другие коллекционеры. Надеюсь, им они доставят столько же удовольствия, сколько и мне", — отметил Моррис.

В 2005 году три работы шимпанзе были проданы за 25 тысяч долларов на аукционе Bonham’s — дороже, чем картины Уорхола и Ренуара на тех же торгах.
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