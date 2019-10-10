Замминистра обороны Булгаков высоко оценил учения "Эшелон-2019"

"Завершающим этапом каждого периода обучения являются учения, которые являются высшей формой обучения как офицеров, так сержантов и солдат. Сегодня мы завершаем учения "Эшелон-2019" стран ОДКБ. Они проходили в напряжённой, приближенной к боевой обстановке. Навыки, которые получили участники учений, несомненно, пригодятся при выполнении повседневных задач. И я уверен, что тот опыт и те знания, которые они здесь приобрели, помогут успешно и в полном объёме выполнить последующие задачи в сфере материально-технического обеспечения. Во время проведения совместных учений стран ОДКБ, проводилось слаживание при выполнении боевых задач и отрабатывались вопросы всестороннего взаимодействия структур МТО коалиционных сил стран ОДКБ. Считаю, что учения прошли с оценкой не ниже "хорошо", на "отлично" не бывает", - сказал Булгаков.