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РИА Новости

Замминистра обороны Булгаков высоко оценил учения "Эшелон-2019"

15:38 10.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков на брифинге по учениям "Восток-2018". 6 сентября 2018
Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков на брифинге по учениям Восток-2018. 6 сентября 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПОЛИГОН МУЛИНО (Нижегородская обл.), 10 окт - РИА Новости. Учения "Эшелон-2019" с силами и средствами материально-технического обеспечения (МТО) государств-членов ОДКБ, завершившиеся на полигоне Мулино в Нижегородской области, прошли успешно, сообщил замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.
Учения прошли с 8 по 10 октября. В них принимали участие воинские контингенты России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
"Завершающим этапом каждого периода обучения являются учения, которые являются высшей формой обучения как офицеров, так сержантов и солдат. Сегодня мы завершаем учения "Эшелон-2019" стран ОДКБ. Они проходили в напряжённой, приближенной к боевой обстановке. Навыки, которые получили участники учений, несомненно, пригодятся при выполнении повседневных задач. И я уверен, что тот опыт и те знания, которые они здесь приобрели, помогут успешно и в полном объёме выполнить последующие задачи в сфере материально-технического обеспечения. Во время проведения совместных учений стран ОДКБ, проводилось слаживание при выполнении боевых задач и отрабатывались вопросы всестороннего взаимодействия структур МТО коалиционных сил стран ОДКБ. Считаю, что учения прошли с оценкой не ниже "хорошо", на "отлично" не бывает", - сказал Булгаков.
На учениях были отработаны вопросы восполнения расхода ракет, боеприпасов и других материальных средств, размещения полевого склада горючего на местности, организации обслуживания и ремонта вооружения и военной техники.
"В учениях принимала участие современная техника, стоящая на вооружении частей и соединений МТО. Потому что жизнь не стоит на месте: меняется тактика ведения боя, соответственно, на вооружение поступает необходимая техника и тыловые части и соединения тоже идут в ногу со временем", - подчеркнул Булгаков.
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Подразделения также выполнили эвакуацию техники к местам ремонта силами ремонтно-эвакуационных групп, подачу боеприпасов и других материальных средств с использованием вертолетов Ми-8. Учения "Эшелон-2019" являются составной частью оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2019", которое проводится с 8 по 29 октября на территории России, Белоруссии и Таджикистана.
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Дмитрий БулгаковОДКБРоссияБезопасность
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