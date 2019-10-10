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РИА Новости

СМИ: виновная в ДТП жена американского дипломата не вернется в Британию

15:37 10.10.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Жена американского дипломата, которая покинула Великобританию после того, как стала предполагаемой виновницей смертельного ДТП, не станет возвращаться в королевство для проведения судебного разбирательства, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на записку, которую президент США Дональд Трамп в среду держал в руке в ходе пресс-конференции.
Записка, на которую ссылается издание, стала доступна общественности благодаря фотографу газеты Washington Post Джэбину Ботсфорду, который в своем Twitter опубликовал фотографию американского лидера. На снимке Трамп держит записку в руке, при этом ее текст можно частично разглядеть.
"Как госсекретарь (США Майк) Помпео сказал министру иностранных дел Великобритании (Доминику) Раабу, супруга госслужащего США не вернется в Соединенное Королевство", - говорится в тексте записки.
Следующий пункт гласит, что "супруга госслужащего США должна будет обдумать, исходя из рекомендации ее адвоката, согласится ли она ответить на вопросы британских властей".
Издание отмечает, тем не менее, что в ходе пресс-конференции Трамп не стал руководствоваться текстом записки. Вместо этого американский лидер "импровизировал, не давая прямого ответа", пишет газета. "Мы намерены поговорить с ней и посмотреть, что мы можем сделать", - заявил тогда Трамп.
Авария, жертвой которой стал 19-летний Данн, произошла 27 августа. Мотоцикл подростка столкнулся с автомобилем недалеко от авиабазы Кроутон в графстве Нортгемптоншир в центре Англии. По версии полиции, жена дипломата Анн Сакулас, покидая базу, выехала по ошибке на встречную полосу, где столкнулась с мотоциклом Данна. После аварии женщина покинула место ДТП, в спешном порядке вылетела в США и была наделена дипломатическим иммунитетом, что позволяет ей избежать правосудия.
Канцелярия британского премьера сообщала, что в среду Борис Джонсон в телефонном разговоре попросил Трампа поспособствовать возвращению женщины в Британию для сотрудничества с полицией, а президент США выразил глубокие соболезнования семье погибшего, при этом лидеры согласились "совместно найти решение этой проблемы в ближайшее время".
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Дональд ТрампВеликобританияСШАВ мире
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