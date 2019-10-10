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РИА Новости

ЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

15:37 10.10.2019 (обновлено: 01:05 11.10.2019)
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© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
СОЧИ, 10 окт — РИА Новости. Арсенал банковских мошенников пополнился в этом году новым инструментом: при помощи технологии подмены телефонных номеров они выдают себя за сотрудников банков. Об этом говорится в отчете Центробанка, представленном на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.
"Технология подмены исходящего телефонного номера на номера, идентичные номерам кол‐центров кредитных организаций, позволила им успешно выдавать себя за сотрудников служб безопасности банков и под видом блокировки подозрительных транзакций совершать хищения средств жертв", — говорится в документе.
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В результате значительно увеличилось количество сообщений о номерах телефонов злоумышленников, поступающих в ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ), а тот отправил на блокировку информацию о 4936 номерах мобильных операторов и номерах в коде 8‐800.
В ЦБ напомнили, что один из ключевых рисков — это человеческий фактор: мошенники, получившие персональные данные, с легкостью имитируют диалог с сотрудником банка, страховой компании или государственной структуры, а жертвы, полагающие, что эта информация известна только им, поддаются на обман и сообщают контрольные слова, коды подтверждений и другую информацию, дающую злоумышленникам возможность украсть деньги.
Главным фактором успеха мошенников в Центробанке назвали низкий уровень "компьютерной гигиены" — переход по ссылкам из непроверенных источников, скачивание сомнительных приложений, игнорирование установки антивируса и его предупреждений. Все это позволяет злоумышленниками получить логины и пароли от личного кабинета или первичные данные по банковской карте. Однако чтобы завершить платеж, им нужны еще CVC‐ и CVV‐коды и одноразовый пароль для подтверждения операции.
Такую информацию можно получить только при личном контакте. "И здесь решающим является второй фактор — уровень критичности мышления в стрессовой ситуации. Стресс не обязательно должен иметь негативный характер: это сильное эмоциональное потрясение, которое может быть положительным и радостным", — предупредили авторы отчета.
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Центральный Банк РФРоссияПроисшествияЭкономика
Популярные комментарии
У ЦБ появились новые конкуренты.
10 октября, 17:29
aaqua_nad
661320012
ктоб сомневался )
10 октября, 17:34
Александр Дозоров
36101104
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