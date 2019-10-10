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РИА Новости

Запасы ТВ-приставок для перехода на "цифру" в разы превышают спрос

15:35 10.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПриставка для приема цифрового телевизионного сигнала
Приставка для приема цифрового телевизионного сигнала
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Запасы цифровых ТВ-приставок в регионах четвертой волны перехода на цифровое эфирное телевидение многократно превышает возможный спрос, заявил журналистам замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря прошлого года и происходит поэтапно. Четвертый, заключительный этап, запланирован на 14 октября, когда на "цифру" перейдут оставшиеся регионы РФ (всего таких 21). Для того чтобы смотреть эфирные каналы в "цифре", россиянам необходимо иметь телевизор, поддерживающий цифровой стандарт DVBT-2, или приобрести специальную ТВ-приставку к аналоговому телевизору.
Волин заявил, что торговые сети и "Почта России", в отделениях которой также продаются приставки, запаслись достаточным количеством устройств и их дефицита не будет.
"Не ожидаем (проблем с наличием приставок). У нас 590 тысяч комплектов лежит на складах в торговых сетях. Это точно многократно превышает тот спрос, который будет в этих регионах", - заявил Волин.
Он допустил, что может быть задержка с поставкой в почтовые отделения в отдаленных и труднодоступных селах, но не более, чем на 1-2 дня, которые "уйдут на то, чтобы с центрального склада довезти до отделения".
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Но в селах Минкомсвязь не ожидает высоко спроса на приставки. Дело в том, что раньше там можно было смотреть 1-2 телеканала, а в 2018 году появилась возможность смотреть 20 каналов в "цифре", поэтому большинство селян уже приобрели приставки, пояснил Волин. "Все селяне в массе своей на "цифру" уже переключились, у них был стимул", - сказал замминистра.
Ранее крупнейшие российские ритейлеры рассказали РИА Новости, что спрос на телевизионные приставки в последних регионах РФ, переходящих на цифровое эфирное телевидение, вырос в разы, однако дефицита не будет.
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Переход на цифровое телевидениеАлексей ВолинРоссияОбщество
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