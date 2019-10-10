Звезда "Универа" ответила поклонникам, обеспокоенным ее внешним видом

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Актриса Анна Хилькевич рассказала, что похудела из-за проблем со здоровьем.
Так звезда сериала "Универ" прокомментировала сообщения поклонников, обеспокоенных ее внешним видом. Под публикациями Хилькевич в инстаграме ее подписчики предположили, что актриса больна анорексией.
"Да, я похудела! На три-четыре килограмма. У меня был жуткий энтеровирус, после которого я не ела неделю", - написала она.
Хилькевич отметила, что весит 45 килограммов. По ее мнению, сейчас она находится "в идеальной форме".