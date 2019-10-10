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РИА Новости
Архангельская область

Договор между Архангельской областью и НАО планируют продлить до 2023 года

15:30 10.10.2019
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© РИА Новости / Игорь ЧупринИгорь Орлов
Игорь Орлов
© РИА Новости / Игорь Чуприн
АРХАНГЕЛЬСК, 10 окт – РИА Новости. Архангельская область и Ненецкий автономный округ планируют продлить договор о перераспределении полномочий между регионами до 2023 года, говорится в пресс-релизе областного собрания депутатов.
Собрание депутатов Ненецкого автономного округа в четверг одобрило на внеочередной сессии пролонгирование договора. Законодатели рассмотрели законопроект об утверждении дополнительного соглашения к договору между регионами. Теперь его предстоит одобрить на ближайшей сессии депутатам Архангельского областного Собрания.
Как сообщалось ранее, договор о взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной власти субъектов РФ был подписан губернатором Архангельской области Игорем Орловым и врио губернатора НАО Игорем Кошиным и одобрен депутатами Архангельской области в июне 2014 года.
Срок его действия – до 31 декабря 2021 года. По инициативе главы области было предложено продлить его без изменения содержания на год, до 31 декабря 2022 года. Это необходимо для планирования бюджетов регионов на ближайшие три года.
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Документом предусмотрена передача органам государственной власти НАО государственных полномочий, которые ранее осуществлялись на территории НАО Архангельской областью, с частичным зачислением в доход бюджета НАО налоговых поступлений от федеральных налогов и сборов, собираемых на территории округа. Ранее средства в полном объёме зачислялись в бюджет Архангельской области.
"С подписанием договора в 2014 году регионы вышли на новый уровень партнерских взаимоотношений, который стимулировал социально-экономическое развитие в интересах обоих субъектов, создавал условия для увеличения доходной части бюджетов, помогал более эффективно исполнять государственные полномочия на местах. Поэтому продление договора станет логичным шагом в укреплении наших отношений", – прокомментировала председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.
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Архангельская областьИгорь КошинИгорь Орлов
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