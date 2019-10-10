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РИА Новости

Институт мировых цивилизаций закрыл школу Бочкаревой после скандала с ней

15:28 10.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Наталья Бочкарева
Актриса Наталья Бочкарева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Наталья Бочкарева . Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Институт мировых цивилизаций, сообщил "360", что отказался от услуг актрисы Натальи Бочкаревой. Ее школа актерского мастерства располагалась в здании Института.
Как заявил ректор Олег Слоботчиков, "с ней не было договора аренды". При этом он отметил, что Бочкарева вела социальный проект.
"У нас есть танцевальная студия, КВН, мы занимаемся много вопросами воспитательной работы с нашими студентами", — рассказал Слоботчиков.
Ректор объяснил, что актриса сама пришла с предложением провести бесплатные занятия со студентами, а за это ей позволили заниматься еще с несколькими группами детей. "То есть она работала у нас", — заключил он.
Актриса Наталья Бочкарева
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Друг Бочкаревой рассказал, куда она пропала после скандала с наркотиками
Слоботчиков заявил, что скандал, в котором замешана Бочкарева, противоречит институтским установкам. Поэтому студию пришлось закрыть.
"У нас не пьют, не курят, наркотики просто исключены. Поэтому в соответствии с законодательством я попросил ее прекратить отношения с нами и мы закрыли театральную студию", — пояснил ректор.
Информация о том, что Бочкареву задержали в Москве с наркотиками, появилась в конце сентября.
В МВД сообщили, что у женщины 1980 года рождения нашли пакетик с кокаином, а источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что речь в данном случае идет о Бочкаревой. Против актрисы возбудили уголовное дело, ее отпустили под подписку о невыезде.
Бочкарева и ее представители опровергают сообщения об инциденте.
Актриса Наталья Бочкарева
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