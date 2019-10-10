В "Т Плюс" прогнозируют рост инвестиций при переходе Перми на альткотельную

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Переход Перми на новую модель рынка тепла привлечет 2,4 миллиарда рублей инвестиций в теплосетевой комплекс города, сообщает "Т Плюс".

"Т Плюс" рассказала городским властям о проекте по переходу на новую модель рынка тепла по принципу "альткотельной". В обсуждении приняли участие депутаты Пермской городской думы, руководство Контрольно-счетной палаты, энергетики и представители общественности.

"Новая модель до 2029 года гарантированно обеспечит 2,4 миллиарда рублей дополнительных инвестиции в теплосетевой комплекс города. На сегодня порядка 60% теплосетевых коммуникаций Перми эксплуатируется 25-30 лет, и с каждым годом степень их износа неуклонно растет", - говорится в сообщении компании.

Как сообщает компания, по итогам обсуждения депутаты отметили перспективность "альткотельной" как эффективного инструмента для развития теплосетей краевой столицы.

"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной).

Долгосрочный тариф устанавливается в результате переговоров между Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) и администрацией муниципалитета. В рамках новой модели ЕТО наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории. На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два населенных пункта в РФ – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области.