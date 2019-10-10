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РИА Новости
Война в Сирии

В сирийском парламенте прокомментировали турецкую военную операцию

15:24 10.10.2019
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© Sputnik / Hikmet DurgunСтягивание турецкой техники к границе с Сирией
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
© Sputnik / Hikmet Durgun
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
ДАМАСК, 10 окт – РИА Новости. Турецкая военная операция на севере Сирии не окажет влияния на заседания конституционного комитета Сирии в Женеве, однако некой реакции от Совбеза ООН можно ожидать, заявил РИА Новости депутат сирийского парламента Хади Шараф.
Спецпосланник ООН Гейр Педерсен ранее заявил, что комитет соберется 30 октября в Женеве.
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"Я думаю, что операция никак не повлияет на заседания комитета, потому как комитет является международным вопросом, согласованным всеми государствами, как поддерживающими (Сирию), так и не проявляющими поддержку – то есть, странами, поддержавшими террористов, и странами, вставшими на сторону Сирии", - заявил депутат в ответ на вопрос о том, возможен ли перенос первого заседания комитета.
По его словам, возможна некая реакция Совбеза ООН, однако на заседания комитета операция не должна оказать влияние.
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак надеется, что процесс формирования конституционного комитета Сирии продолжится полным ходом, несмотря на начало военной операции Турции на северо-востоке САР.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
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Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
* запрещенная в России террористическая организация.
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