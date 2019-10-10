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РИА Новости
Война в Сирии

Турецкие СМИ: около 20 человек ранены при обстрелах с территории Сирии

15:20 10.10.2019 (обновлено: 15:32 10.10.2019)
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© Sputnik / Hikmet DurgunТурецкая бронетехника в приграничном районе Акчакале
Турецкая бронетехника в приграничном районе Акчакале
© Sputnik / Hikmet Durgun
АНКАРА, 10 окт - РИА Новости. Восемнадцать человек получили ранения при обстрелах с территории Сирии приграничных турецких городов Акчакале и Джейланпынар, сообщает в четверг турецкий телеканал NTV.
Отмечается, что в Акчакале два снаряда попали во двор мэрии, в результате восемь человек получили ранения. По данным телеканала, обстрел велся со стороны сил самообороны сирийских курдов.
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Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии, уничтожив "109 террористов". СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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